Αεροσκάφος χτυπήθηκε από σφαίρες προτού προσγειωθεί στην Αϊτή – Τραυματίστηκε αεροσυνοδός [Εικόνες & βίντεο]

Αεροσκάφος της Spirit Airlines που προσέγγιζε το Πορτ-ο-Πρενς προκειμένου να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο της αϊτινής πρωτεύουσας χτυπήθηκε σήμερα από σφαίρες και ο πιλότος υποχρεώθηκε να αλλάξει επειγόντως πορεία και να το προσγειώσει στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπως μετέδωσε αρχικά η εφημερίδα «Miami Herald» και επιβεβαίωσε ακολούθως η αεροπορική εταιρεία.

Μία από τις σφαίρες τραυμάτισε αεροσυνοδό, ευτυχώς ελαφρά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας η οποία επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή. Όλες οι πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο «Toussaint Louverture» του Πορτ-ο-Πρενς ανεστάλησαν εξαιτίας του περιστατικού.

Extremely Concerning! An Airbus A320-271N aircraft (N966NK) of the Spirit Airlines was hit by bullets this Monday as the aircraft was preparing to land at the Toussaint Louverture International Airport in Port-au-Prince, Haiti, resulting the aircraft diversion to El Cibao… pic.twitter.com/oCLPFU6K4f

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα, την αυθεντικότητα των οποίων δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δείχνουν σημάδια από σφαίρες στην καμπίνα των επιβατών.

#Haiti: Gang coalition has attacked Kafou Ayopò area, many houses have already burned down Delmas 5 and 13, many people were killed on the way to the airport.

A Spirit Airlines flight was also shot at and hit as it took off from the airport and was diverted for an emergency… pic.twitter.com/RtAy6rrbDv

— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) November 11, 2024