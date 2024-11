Ακόμα ένα πλήγμα στη Ρεάλ: Νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες ο Βινίσιους

Άλλο ένα πρόβλημα τραυματισμού στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πραγματικά στέκεται εξαιρετικά άτυχη το τελευταίο διάστημα με κομβικούς παίκτες να μένουν εκτός.

Αυτή τη φορά το πρόβλημα για την «Βασίλισσα» ενόψει του μεγάλου αγώνα με τη Λίβερπουλ την Τετάρτη (27/11) στο Champions League, ακούει στο όνομα του Βινίσιους.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έδειξαν πως έχει τραυματιστεί στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού του. Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο σταρ της Ρεάλ θα μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες.

Θα χάσει τα ματς με τις Χετάφε (1/12), Αθλέτικ (4/12), Ζιρόνα (7/12) και Ράγιο Βαγεκάνο (14/12) στη La Liga, αλλά στο Champions League εκτός από τους κόκκινους, αναμένεται να απουσιάσει κι από το παιχνίδι με την Αταλάντα (10/12).

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Vinicius Jr will be OUT for around 3 weeks with injury. Another fitness blow to Real Madrid and Carlo Ancelotti.

✍ @COPE pic.twitter.com/qWGW5mZioo

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 25, 2024