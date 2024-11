O Γιάννης κάνει «όργια» και… ρεκόρ δεκαετίας (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα ξημερώματα της Κυριακής (24/11), πέτυχε ακόμα μια 30αρα αυτή την φορά απέναντι στους Χόρνετς στην νίκη των Μιλγουόκι Μπακς με 125-119.

Με αυτή του την επίδοση ο «Greek Freak» πέτυχε ένα σημαντικό επίτευγμα και ένα ιστορικό ρεκόρ.

Αρχικά, μετά τους 32 απέναντι στην ομάδα της Σάρλοτ προσπέρασε δύο παίκτες στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του NBA. Πιο συγκεκτιμένα, έφτασε τους 19020 πόντους και πλέον είναι ο 63ος σκόρερ στην ιστορία του οργανισμού, προσπερνώντας τους Ντέιλ Έλις και τον Ρέτζι Θίους.

Today’s points data, game data:

Giannis Antetokounmpo @Giannis_An34 needs today 12 points to become 65th player all time to reach 19000, 16 to reach Dale Ellis in 64th place all time with 19004 and 27 to Reggie Theus @ReggieTheus in 63rd with 19015 pic.twitter.com/96ENu0zZ42 — Top Data NBA… Live! (@TopDataNBA_Live) November 24, 2024

He keeps climbing. Giannis Antetokounmpo has now passed Reggie Theus (19,015) to move up to No. 63 on the NBA’s all-time scoring list. — Gabe Stoltz (@Stoltzy3) November 24, 2024

Παράλληλα, ο Γιάννης πέτυχε και ένα ξεχωριστό ρεκόρ δεκαετίας που φανερώνει την επίδραση του στους Μπακς αλλά και την συνέπεια του στο σκοράρισμα καθώς είναι ο παίκτης που έχει πετύχει 30+ πόντους περισσότερας φορές από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στο ΝΒΑ.

Giannis Antetokounmpo has the most 30-point games in the NBA over the last decade. pic.twitter.com/pZ6CxRr1R4 — StatMamba (@StatMamba) November 23, 2024

H παράσταση του Γιάννη

Ο «Greek Freak» πέτυχε 32 πόντους, προσπέρασε τους Ντέιλ Έλις και τον Ρέτζι Θίους και έγινε ο 63ος σκόρερ στην ιστορία του NBA.

32 πόντοι

11/20 δίποντα

1/3 τρίποντα

7/10 βολές

11 ριμπάουντ

6 ασίστ

2 μπλοκ

4 λάθη

1 φάουλ

-2 στο +/-

σε 31:29