Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος εκλεκτός του Τραμπ για υπουργός Οικονομικών;

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου Σκοτ Μπέσεντ για τη θέση του υπουργού Οικονομικών, σε ένα μπαράζ ανακοινώσεων, αφού η επιλογή του για τη θέση του γενικού εισαγγελέα δήλωσε ότι αποσύρεται.

Ο 62χρονος Μπέσεντ, ιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Key Square Capital Management, επιλέχθηκε για να εκτελέσει μια οικονομική ατζέντα που αναμένεται να χτιστεί γύρω από τη μείωση των φόρων και την επιβολή δασμών, σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Ο Σκοτ είναι ευρέως αναγνωρισμένος ως ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτές και γεωπολιτικούς και οικονομικούς στρατηγιστές στον κόσμο», ανέφερε ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Would be interesting to hear more people weigh in on this for @realDonaldTrump to consider feedback.

My view fwiw is that Bessent is a business-as-usual choice, whereas @howardlutnick will actually enact change.

Business-as-usual is driving America bankrupt, so we need change… https://t.co/igGLZOJ8wz

— Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024