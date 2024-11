Έλον Μασκ: Γιατί η νέα βιογραφία του «άρχοντα του κόσμου» προκαλεί τρόμο

Το Έλον Μασκ: Διερευνώντας τον Νέο Άρχοντα του Κόσμου (Elon Musk: Investigation into a New Master of the World), το τελευταίο graphic novel του Ντάριλ Κάνινγκχαμ από το Δυτικό Γιορκσάιρ ίσως δεν εκδοθεί ποτέ.

Ο κομικάς και μυθιστοριογράφος Κάνινγκχαμ, 64, έχει γράψει και εικονογραφήσει επτά ακόμη βιβλία με θέματα που εμπνέεται από την τρέχουσα, συχνά δυστοπική, ειδησεογραφία.

Σε ένα βιβλίο του ο Κάνινγκχαμ διερεύνησε την παγκόσμια οικονομική κατάρρευση του 2008 (Supercrash), σε άλλο τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν (με υπότιτλο το καθόλου φιλικό, Η άνοδος ενός δικτάτορα).

Ο Κάνινγκχαμ είναι ένας δημιουργός διχαστικός. Το πρώτο του βιβλίο με τίτλο Ψυχιατρικές Ιστορίες (Psychiatric Tales) βασίστηκε στις εμπειρίες του ως εργαζόμενος σε μια ψυχιατρική πτέρυγα και χαρακτηρίστηκε από τους βρετανούς κριτικούς ως μια «ανησυχητικό αλλά ανταποδοτικό ανάγνωσμα».

Ωστόσο μέχρι σήμερα όλα τα προηγούμενα βιβλία του είχαν βρει εκδοτικούς οίκους πρόθυμους να τα κυκλοφορήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική. Μέχρι σήμερα.

Η τελευταία απόπειρα του να αφηγηθεί με τον δικό του, ιδιότυπο τρόπο, τις μέρες και τα έργα του επιχειρηματία Έλον Μασκ έχει εκδοθεί μόνο στη γαλλική αγορά, μεταφρασμένο.

Αν και το βιβλίο έχει χαιρετηθεί με θετικές κριτικές – ο Γαλλικός οίκος Delcourt εξασφάλισε τα δικαιώματα στην έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης τον περασμένο μήνα και η γαλλική εφημερίδα Le Journal du Dimanche το αποκάλεσε «πλούσιο και προβληματικό»- το βιβλίο λογοκρίνεται ως έκδοση στις αγγλόφωνες αγορές λόγω περιεχομένου.

Σε ανάρτηση του στον ιστότοπο Patreon την περασμένη εβδομάδα ο Κάνινγκχαμ εξηγεί ότι «Η δημοσίευσή του σε άλλες χώρες φαίνεται απίθανη. Μου είπαν ότι υπήρξε ενδιαφέρον από διάφορους διεθνείς εκδότες στην πρόσφατη έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης, αλλά υπήρχε ανησυχία για πιθανές νομικές συνέπειες».

«Είμαι έκπληκτος ότι οι εκδότες είναι τόσο επιφυλακτικοί όσον αφορά τη δημοσίευση του βιβλίου του Μασκ όταν υπάρχουν ήδη πολλά βιβλία που έχουν δημοσιευτεί για τον Μασκ και διάφορες πτυχές των επιχειρήσεών του» είπε ο δημιουργός στον Observer.

«Ο Delcourt ανέθεσε στην νομική του ομάδα να εξετάσει κάθε λέξη και φωτογραφία για να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν χρησιμοποίησα καμία πληροφορία που δεν είχε δημοσιευτεί αλλού, πολλά από αυτά τα αλίευσα από το βιβλίο της μητέρας του Μασκ, Mάιε» πρόσθεσε.

«Αλλά φαίνεται ότι ζούμε σε ένα κλίμα φόβου όπου οι χειρότεροι άνθρωποι έχουν τεράστια δύναμη, και εξαιτίας αυτού υπάρχει μια τάση από δημιουργούς, ιδρύματα, επιχειρήσεις και κράτη να προσπαθούν να προφυλαχτούν» πρόσθεσε.

Ο Κάνινγκχαμ επαίνεσε τον οίκο Delcourt, ο οποίος δημοσίευσε επίσης τη γαλλική έκδοση του βιβλίου του για τον Πούτιν, γιατί «είχε το θάρρος» να εκδώσει το βιβλίο.

To graphic novel που εξιστορεί την ζωή του Έλον Μασκ κυκλοφωόρησε στη Γαλλία τον Μάιο και ο Κάνινγκχαμ γνωρίζει ότι έχουν συμβεί πολλά από τότε – συμπεριλαμβανομένου του διορισμού του Μασκ από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως επικεφαλής από κοινού του νέου Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας. Για αυτό εργάζεται ήδη για να επικαιροποιήσει τις επόμενες εκδόσεις του βιβλίου που σίγουρα δεν είναι μια απαστράπτουσα αγιογραφία του μεγιστάνα της πληροφορίας.

Βασιζόμενος σε διάφορες πηγές, ο Κάνινγκχαμ αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μασκ, επιστρέφοντας στους γονείς του, Έρολ και Μάι, και τον παππού του Μασκ, που ο Κάνινγκχαμ λέει ότι ήταν «κάπως υπέρμαχος της λευκής υπεροχής».

Το βιβλίο καταγράφει την άνοδο του Μασκ στο club των δισεκατομμυριούχων μέσω των διαφόρων επιχειρηματικών διαδρομών που έχει επιλέξει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς των Tesla, SpaceX και Twitter, τα οποία μετονόμασε σε X.

«Γνωρίζοντας όσα έχω μελετήσει για αυτόν τον άντρα, συμπεραίνω ότι είναι απίστευτο ότι μια τόσο μέτρια φιγούρα μπορεί να συγκεντρώσει τέτοιο πλούτο -αλλά πάντα έτσι ήταν» καταλήγει.