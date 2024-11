Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου ο Μπραντ Πιτ φάνηκε να λιποθυμάει, πριν από την αναμέτρηση του Grand Prix στην πίστα του Λας Βέγκας, γννωστού και ως «Αμαρτωλή Πόλη».

Ωστόσο, πριν καν η δράση προλάβει ξεκινήσει, το «δράμα» εκτυλισσόταν ήδη στην πίστα.

Ο Πιτ, πρωταγωνιστής ταινιών όπως το Fight Club και το Bullet Train, φαίνεται να καταρρέει καθώς λιποθύμησε στην πίστα.

Αλλά τα φαινόμενα απατούν.

Διαφημιστικό κόλπο

Οι θαυμαστές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τον σούπερ σταρ του Χόλιγουντ, καθώς πρόκειται για ένα επικοινωνιακό κόπο που είχε σκοπό να διαφημίσει την επερχόμενη ταινία του που βασίζεται στη Φόρμουλα Ένα.

Οι θεατές των αγώνων παρακολούθησαν ένα teaser της ταινίας, καθώς ο 60χρονος και το κινηματογραφικό συνεργείο έκαναν γυρίσματα μπροστά από ένα πραγματικό σκηνικό της F1.

Ο Πιτ, ο οποίος θα υποδυθεί τον ρόλο του Σόνι Χέιζ, παραπάτησε αρκετές φορές πριν πέσει σε ένα μαξιλαράκι που κρατούσε ένα μέλος του συνεργείου.

Η APX GP, η φανταστική αγωνιστική ομάδα του χαρακτήρα Χέιζ, κυκλοφόρησε μάλιστα μια εικονική ανακοίνωση, προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον για την επερχόμενη ταινία.

«Κατά τη διάρκεια των προκριματικών δοκιμών, ο Σόνι υπέστη ένα σοβαρό χτύπημα που απαιτούσε άμεση ιατρική αξιολόγηση», έγραφε η ανακοίνωση.

«Περιστατικά αυτού του μεγέθους λαμβάνονται πάντα σοβαρά υπόψη και η υγεία του Σόνι παραμένει κορυφαία προτεραιότητά μας».

F1: Η ταινία

Ο Πιτ πρωταγωνιστεί ως ένας συνταξιούχος οδηγός Φόρμουλα 1 που εσπιστρέφει στην APXGP, μια φανταστική ομάδα, για να καθοδηγήσει και να συνεργαστεί με έναν νεότερο οδηγό, σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας.

Ο ίδιος και ο Ντάμσον Ίντρις, ο οποίος υποδύεται τον συμπαίκτη του Τζόσουα Πιρς, ανταγωνίζονται τους τιτάνες του αθλήματος.

Η αναμενόμενη ταινία σκηνοθετείται από τον Τζόζεφ Κοζίνσκι, ο οποίος έχει αναλάβει και το Top Gun: Maverick με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον επόμενο χρόνο, τον Ιούνιο του 2025.

Η παραγωγή της ταινίας F1 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τον περασμένο μήνα Οκτώβριο, ο Μπραντ εθεάθη επίσης στο Γκραν Πρι στην Πόλη του Μεξικού για να γυρίσει επιπλέον σκηνές.

Παράλληλα με την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην ταινία, ο Μπραντ είναι επίσης ένας από τους παραγωγούς του έργου μαζί με τον αστέρα της Φόρμουλα Ένα, Λιούις Χάμιλτον.

Η παραγωγή

Η ταινία γυρίστηκε σε συνεργασία με τη Formula 1 και την κοινότητα της F1.

Και οι 10 ομάδες της F1 και οι οδηγοί τους, η FIA και οι διοργανωτές αγώνων συνέβαλαν στην αυθεντικότητα της ιστορίας.

Η ταινία γυρίστηκε σε διάφορους αγώνες της F1 ανά τον κόσμο τα τελευταία χρόνια και πρωταγωνιστούν επίσης οι Κέρι Κόντον, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τομπάιας Μένζις, Σάρα Νάιλς, Κιμ Μποντνία και Σάμσον Κάγιο.

Τα γυρίσματα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τον αγώνα του Άμπου Ντάμπι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Το τρέιλερ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, άνοιγε με τον Πιτ να απαριθμεί τα ονόματα των εταιρειών που βρίσκονται πίσω από τις ομάδες της F1 και να λέει στον Κόντον ότι χρειάζεται ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πάει πιο γρήγορα.

Ο Πιτ παρουσιάζεται με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο να τρέχει στην πίστα, ενώ στο βάθος ακούγεται το We Will Rock You των Queen.