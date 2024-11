Αστυνομικός στο Λας Βέγκας πυροβόλησε θανάσιμα τον 43χρονο Brandon Durham ο οποίος είχε καλέσει την Άμεση Δράση για να αναφέρει την εισβολή διαρρήκτη στο σπίτι του.

Σύμφωνα με δηλώσεις της έφηβης κόρης του 43χρονου, η οποία ήταν κρυμμένη σε δωμάτιο του σπιτιού τη στιγμή της διάρρηξης, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν τον πατέρας της σαν ύποπτο και όχι σαν θύμα.

Είπε χαρακτηριστικά πως είναι «αηδιασμένη» και όλη η οικογένεια ζητά την απόλυση του 26χρονου αστυνομικού, ονόματι Alexander Bookman, που πυροβόλησε και σκότωσε τον Brandon Durham.

Ο 43χρονος είχε καλέσει την Άμεση Δράση για να αναφέρει ότι δύο άτομα πυροβολούσαν έξω από το σπίτι του και προσπαθούσαν να το διαρρήξουν. Οι αστυνομικοί μόλις έφτασαν βρήκαν έξω από το σπίτι αυτοκίνητα με σπασμένα παράθυρα.

Παρατήρησαν επίσης ζημιές στο σπίτι και άκουσαν φωνές από το εσωτερικό, ανέφερε η αστυνομία, με αποτέλεσμα ο Alexander Bookman να κλωτσήσει την μπροστινή πόρτα για να μπει μέσα.

Το υλικό από την κάμερα σώματος που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνει τον 26χρονο αστυνομικό να περπατάει μέσα στο σπίτι με το όπλο του μπροστά, ενώ ακούγονται φωνές και χτυπήματα.

Στρίβοντας στον διάδρομο, ο Bookman βρίσκεται μπροστά στον Durham, ο οποίος πάλευε με μία γυναίκα που κρατούσε μαχαίρι και φόραγε μάσκα του σκι. Η ίδια μετά ταυτοποιήθηκε ως η 31χρονη Alejandra Boudreaux.

Τότε ο νεαρός αστυνομικός αρχίζει να φωνάζει: «Πέτα το μαχαίρι, πέτα το μαχαίρι!», δευτερόλεπτα πριν ανοίξει πυρ και χτυπήσει τον Durham.

Βίντεο – [Προσοχή σκληρές εικόνες]:

Las Vegas, NV🎲

•The Facts•

•Brandon Durham reported that 2 people broke into his home.

•Cops arrive, hear screaming & force entry.

•Cop sees 2 people struggling.

•1 is holding knife – pinning the other to a wall.

“Drop the knife” & fatal OIS.

Cop shot Brandon. pic.twitter.com/vsJ06Vixon

— police.law.news (@policelawnews) November 15, 2024