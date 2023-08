Μία αστυνομικός στο Ντένβερ των ΗΠΑ, πυροβόλησε θανάσιμα έναν 36χρονο που κρατούσε έναν μαρκαδόρο επειδή «νόμιζε ότι ήταν μαχαίρι».

Ο Brandon Cole έπεσε νεκρός στις 5 Αυγούστου. Όπως φαίνεται από τα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η αστυνομικός τον πυροβόλησε δύο φορές ενώ πίσω του είναι ο γιος του.

Όπως αναφέρει ο Guardian, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας γείτονας του Cole κάλεσε την Άμεση Δράση για να αναφέρει πιθανό περιστατικό ενδοοικογενειακή βία με θύμα τη σύζυγό του. Ο διοικητής του τμήματος δήλωσε ότι ο γείτονας που κάλεσε για βοήθεια ανέφερε ότι ίσως ο Cole έσπρωξε τη σύζυγό του από το αναπηρικό αμαξίδιο και ότι «κυνηγούσε» τον γιο του.

Στο βίντεο από την κάμερα στη στολή της αστυνομικού που τον πυροβόλησε, φαίνεται η σύζυγος του 36χρονου να της λέει «μην το κάνεις, μην σημαδεύεις τον σύζυγό μου με το όπλο σου». Η αστυνομικός έγνεψε καταφατικά και τότε ο Cole βγήκε από ένα αυτοκίνητο και οι αστυνομικοί τον σημάδεψαν με τα όπλα τους. Ο 36χρονος ακούγεται να λέει «πάμε» και «γ@@α το».

Προσοχή σκληρό βίντεο:

Graphic ‼️

Denver officer fatally shoots man, Brandon Cole, feared to have knife as young child stands right behind him.

The “knife” later turned out to be a black marker. pic.twitter.com/HpRscEj1nS

— News Alphas (@NewsAlphas) August 15, 2023