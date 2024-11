Οι «παραμορφωμένες» πόζες της Νικόλ Κίντμαν αλά 80s για το περιοδικό W

Η Νικόλ Κίντμαν αναδημιούργησε τη σειρά εμβληματικών φωτογραφιών της δεκαετίας του 1980 για το Art Issue του περιοδικού W εγκαταλείποντας τη ματαιοδοξία.

Για το έκτο και τελευταίο τεύχος του περιοδικού W για το 2024, η Αυστραλιανή ηθοποιός, Νικόλ Κίντμαν, εμφανίζεται σε νέες φωτογραφίες του Νεοϋορκέζου καλλιτέχνη Robert Longo, αναδημιουργώντας την εμβληματική σειρά του ίδιου, Men in the Cities, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Οι φωτογραφίες της Κίντμαν κοσμούν το εξώφυλλο του «Art Issue» του περιοδικού W Magazine, καθώς και την εικονογράφηση μιας συνέντευξης με την ηθοποιό σχετικά με την τελευταία της ταινία Babygirl, σε σκηνοθεσία της Ολλανδέζας ηθοποιού και σεναριογράφου Χαλίνα Ρέιν, η οποία έλαβε πρόσφατα την αναγνώριση των κριτικών για το Bodies, Bodies, Bodies του 2022.

Η Νικόλ Κίντμαν κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την ερμηνεία της στην ταινία Babygirl, η οποία θα κυκλοφορήσει την ημέρα των Χριστουγέννων.

Αναπαράγοντας μια εμβληματική φωτογράφιση των 80s

Ήταν στα πρώτα στάδια της παραγωγής της ταινίας όταν η Κίντμαν συνάντησε τον Robert Longo για τη φωτογράφιση.

Ο Robert Longo, ένας Αμερικανός καλλιτέχνης που αρχικά σπούδασε γλυπτική, είναι γνωστός για μια εμβληματική φωτογράφιση που έγινε στην ταράτσα της πολυκατοικίας του στη Νέα Υόρκη.

Η σειρά Men in the Cities (Άνδρες στις πόλεις) τραβήχτηκε μεταξύ 1977 και 1983 και δείχνει μορφές με επαγγελματική ενδυμασία -συμπεριλαμβανομένης της καλλιτέχνιδας Σίντι Σέρμαν, με την οποία ο Longo διατηρούσε ρομαντική σχέση, και του νεαρού Λάρι Γκαγκοσιάν- σε παραμορφωμένες, συναισθηματικά ακραίες πόζες, μερικές από τις οποίες προκλήθηκαν από τον Longo που τους πετούσε μπάλες του τένις κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.

Ο Longo μετέτρεψε αργότερα μια επιλογή εικόνων από τη σειρά σε υπερρεαλιστικά σχέδια με κάρβουνο και γραφίτη.

Η σειρά Men in the Cities (Άνδρες στις πόλεις) του Robert Longo τραβήχτηκε μεταξύ 1977 και 1983

Παραμορφωμένες, συναισθηματικά ακραίες πόζες, μερικές από τις οποίες προκλήθηκαν από τον Longo που τους πετούσε μπάλες του τένις κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης

Όχι φρου-φρου και κοσμήματα για τη Νικόλ Κίντμαν

Πιστή στην αρχική σειρά, η Νικόλ Κίντμαν φορούσε μινιμαλιστικά ρούχα γραφείου. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο Longo διευκρίνισε ποια έπρεπε να είναι η γκαρνταρόμπα: «Λευκά πουκάμισα, μαύρες γραβάτες, στενά κοστούμια, μαύρα τακούνια. Όχι μοτίβα, φρου-φρου, φούντες, πουά, τσάντες ή κοσμήματα – τίποτα από αυτά τα σκατά. Πρέπει να είναι πραγματικά κομψά και καθαρά».

Η γκαρνταρόμπα εργασίας για τη φωτογράφιση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη Νικόλ Κίντμαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προώθησης της ταινίας Babygirl, η οποία είναι ένα ερωτικό θρίλερ που διαδραματίζεται γύρω από μια έντονη σχέση στο γραφείο.

Για τη φωτογράφιση, ο Longo έκανε και πάλι λήψεις σε μια ταράτσα του Μανχάταν, στην οποία η Κίντμαν χόρεψε αλλοπρόσαλα, στοχεύοντας σε μια ένταση συναισθημάτων χωρίς να εστιάζει σε αισθητικά ευχάριστες πόζες.

Μέσα στο στούντιο του Robert Longo

Η εγκατάλειψη της ματαιοδοξίας

Στη συνοδευτική συνέντευξη αυτή η εγκατάλειψη της ματαιοδοξίας στο όνομα της τέχνης συγκρίνεται με ένα περιστατικό στην αρχή της καριέρας της Κίντμαν, όταν απέρριψε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια φοιτητική ταινία της σκηνοθέτιδας Τζέιν Κάμπιον, η οποία στη συνέχεια σκηνοθέτησε τις ταινίες The Piano (1993) και The Power of the Dog (2021), επειδή «δεν ήθελε να φορέσει σκουφάκι ντους στην ταινία και να μην είναι όμορφη».

Ο Longo έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στην ομάδα που συμμετείχε στα γυρίσματα: «Όχι μπαλέτο, όχι μόδα, όχι πόζα. Οι κινήσεις πρέπει να είναι ελαφρώς αδέξιες, σχεδόν ψυχωτικές. Το σώμα πρέπει να είναι τεντωμένο στο σημείο του αδύνατου. Όχι χαμόγελα».

Εκτός από το «Men in the Cities», ο Longo έχει πλούσια σκηνοθετική εμπειρία, καθώς έχει σκηνοθετήσει το 1995 την ταινία «Johnny Mnemonic» με πρωταγωνιστή τον νεαρό Κιάνου Ριβς, καθώς και μουσικά βίντεο για τους New Order και R.E.M.

Το νόημα μιας αλλόκοτης πόζας της Κίντμαν

Παρά τις άλλες επιτυχίες, είναι σίγουρα το «Men in the Cities» για το οποίο ο Longo είναι περισσότερο γνωστός, λέγοντας στο W: «Αν είσαι αρκετά τυχερός για να μπεις στα βιβλία ιστορίας της τέχνης, έχεις μόνο μια εικόνα.

»Είμαι στα βιβλία ιστορίας της τέχνης, αλλά μόνο για το “Men in the Cities”, όχι για όλα τα άλλα πράγματα που έκανα σε όλη μου τη ζωή.

»Όλη η διαδικασία ήταν παράξενη, για να ξαναδημιουργήσουμε αυτές τις εικόνες», δήλωσε ο Longo στο περιοδικό W, προσθέτοντας ότι η Κίντμαν «το κατάλαβε πραγματικά».

«Υπάρχει μια φωτογραφία όπου απλώς περπατάει και γυρίζει. Είναι όλο το σώμα της μια στάση – απλά τόσο όμορφη. Είναι καταπληκτικό πόσο πολύ νόημα μπορεί να περάσει μέσα από μια χειρονομία».

*Μια αναδρομική έκθεση του έργου του Robert Longo εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Albertina της Βιέννης τον Σεπτέμβριο.

*Αρχική Φωτό: Η Νικόλ Κίντμαν για το W / Photo: Robert Longo. Image courtesy of Lede Company.