Νικόλ Κίντμαν: Σταμάτησε να χειροκροτεί «σαν φώκια» μετά τα 89α Όσκαρ

Είναι, ειλικρινά, άξιο απορίας αν από τα Όσκαρ του 2017 θυμόμαστε πιο πολύ τον συγκινητικό λόγο της βραβευμένης τότε Έμμα Στόουν ή τον τρόπο που χειροκροτούσε η Νικόλ Κίντμαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αφού η Σαρλίζ Θερόν ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει ένα βραβείο.

Η Κίντμαν αποτυπώθηκε στη μνήμη όλων μας, μια και έγινε viral meme και το γνωρίζει και η ίδια. Έτσι, τώρα, η 57χρονη ηθοποιός, μετά τα άπειρα σχόλια στο ίντερνετ να υποστηρίζουν πως χειροκροτεί «σαν φώκια», παραδέχτηκε πως αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συγχαίρει τον κόσμο.

