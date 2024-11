Η απόφαση της UEFA υπέρ των Ρουμάνων άλλαξε την κατάταξη της Ελλάδας στο FIFA Ranking

Ανατροπή με την θλεση της Ελλάδας στο ranking της FIFA μετά την απόφαση της UEFA να κατοχυρώσει υπέρ των Ρουμάνων τον αγώνα του Nations League με το Κόσοβο.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι διεκόπη στις καθυστερήσεις λόγω αποχώρησης των φιλοξενούμενων και κατ’ επέκταση η Ρουμανία πήρε τους βαθμούς της νίκης.

❗UPDATE after 🇷🇴 got a 3-0 win over 🇽🇰

Biggest improvement in🆕 Nov 2024 FIFA ranking (UEFA teams only):

+7 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO 🆙 51 to 44

+5 🇷🇴 ROU 🆙 43 to 38

+5 🇳🇴 NOR 🆙 48 to 43

+5 🇮🇱 ISR 🆙 81 to 76

+3 🇬🇷 GRE🆙 42 to 39

+3 🇨🇿 CZE 🆙 45 to 42

+3 🇮🇪 IRL 🆙 63 to 60

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 20, 2024