Έναν «αντισυμβατικό» τρόπο να «αποδράσουν» από τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο βρήκε για τους Αμερικανούς μία εταιρεία που διοργανώνει κρουαζιέρες.

Για τους ψηφοφόρους που δυσαρεστήθηκαν με την εκλογή του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, λοιπόν, η Villa Vie Residences προσφέρει το πρόγραμμα «Tour La Vie» δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτης της να επισκεφθούν πάνω από 140 χώρες, αποφεύγοντας τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κρουαζιέρα «Escape from Reality» η οποία διαρκεί έναν χρόνο, την κρουαζιέρα «Mid-Term Selection» διάρκειας δύο ετών, την κρουαζιέρα «Everywhere but Home» διάρκειας τριών ετών και του ταξιδιού «Skip Forward» διάρκειας τεσσάρων ετών.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εξήγησε το σκεπτικό της ομάδας, πίσω από αυτή την ιδέα: «Σκεφτήκαμε αυτή την εκστρατεία μάρκετινγκ πριν καν μάθουμε ποιος κέρδισε τις εκλογές. Ανεξάρτητα από το ποιος θα κέρδιζε, ο μισός πληθυσμός θα ήταν δυσαρεστημένος. Ειλικρινά, δεν έχουμε πολιτική άποψη. Απλώς θέλαμε να δώσουμε μια ευκαιρία απόδρασης στους ανθρώπους που αισθάνονται ότι απειλούνται».

