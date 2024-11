Η Ουκρανία μπορεί να «υπολογίζει» στην ΕΕ μετά τις «φρικτές επιθέσεις» της Ρωσίας λέει η φον ντερ Λάιεν

Η Ουκρανία «μπορεί να υπολογίζει» στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις «φρικτές» επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του ενεργειακού δικτύου της, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους πάνω από δέκα άνθρωποι, δήλωσε χθες Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είδαμε αυτές τις φρικτές επιθέσεις, φρικτές, που εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews. «Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί», επανέλαβε στο Ρίο ντε Ζανέιρο, την παραμονή της συνόδου της G20. «Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει σ’ εμάς», επέμεινε.

«Θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των Ουκρανών, δηλαδή θα τους επιτρέψουμε να διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο αντίστασης, παραδίδοντας όπλα, εξοπλισμούς», είπε από την πλευρά του ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον Τύπο στο Μπουένος Άιρες, προτού αναχωρήσει από την Αργεντινή για τη Βραζιλία, όπου θα συμμετάσχει επίσης στη σύνοδο της G20.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θέλει ειρήνη» με το Κίεβο και «δεν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί», έκρινε. Μετά την επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή, «μιας από τις πιο σφοδρές από την έναρξη της σύρραξης», ο κ. Μακρόν δήλωσε πως «πιστεύω πως είναι σαφές ότι η πρόθεση του προέδρου Πούτιν είναι να κλιμακώσει» τον πόλεμο.

Russia launched a massive missile and drone attack today, terrorizing civilians across Ukraine and specifically targeting energy infrastructure, incl nuclear, ahead of winter.

Ukraine needs more air defense—now. This is the priority I will present to ministers at #FAC + FAC DEF.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 17, 2024