Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε χθες Κυριακή ότι «ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες», αναφερόμενη στις μακρές διαπραγματεύσεις για την συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Mercosur, οι οποίες βρίσκονται, κατ’ αυτήν, «στην τελική ευθεία», παρά τη σθεναρή εναντίωση της Γαλλίας. Οι Γάλλοι αγρότες διαδηλώνουν εδώ και μέρες, όπως μεταφέρει το Reuters.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews, που μεταδόθηκε την παραμονή της συνόδου της G20, στην οποία θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο Τρίτη στο Ρίο ντε Ζανέιρο, η επικεφαλής της Κομισιόν αναγνώρισε πως θα είναι «δυσχερές καθήκον» να πειστούν όλες οι χώρες και των δυο συμμαχιών να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

«Πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών της ΕΕ και, φυσικά, της Mercosur», θύμισε η φον ντερ Λάιεν. «Ο διάβολος βρίσκεται πάντα στις λεπτομέρειες», επέμεινε. «Η τελική ευθεία είναι η πιο σημαντική, αλλά είναι επίσης συχνά η πιο δύσκολη».

Thank you for your leadership, @LulaOficial.

The world needed to be brought together. You managed to do this in Rio.

Europe fully supports your Global Alliance against hunger and poverty.

We also discussed EU-Mercosur.

An agreement of great economic and strategic importance. pic.twitter.com/3TUjbk6ne1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 17, 2024