Η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 120 πυραύλους και 90 drones σε μια «μαζική», συντονισμένη αεροπορική επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ, όπως ανακοίνωσαν ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν.

«Στόχος του εχθρού ήταν οι ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία. Δυστυχώς υπάρχουν ζημιές από τα πλήγματα και τα συντρίμμια», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα έκανε λόγο για «μια από τις μεγαλύτερες» αεροπορικές επιδρομές που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της χώρας του.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιδρομές της: drones και πύραυλοι εναντίον ειρηνικών χωριών, αμάχων στον ύπνο τους, ζωτικής σημασίας υποδομών», κατήγγειλε.

Ο Σίμπιχα εκτίμησε εξάλλου ότι αυτές οι επιθέσεις αποτελούν «την πραγματική απάντηση» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στους ηγέτες που «του τηλεφώνησαν ή τον επισκέφθηκαν» τον τελευταίο καιρό.

❗️Drones strike Izhevsk Electromechanical Plant in Russia

Footage of the explosion in Izhevsk, Udmurtia, has surfaced online.

The plant manufactures Tor air defense missile systems, radars, and various components. pic.twitter.com/WQgGzpBGTt

— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2024