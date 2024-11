Με κάθε τρόπο οι αθλητές στις ΗΠΑ δείχνουν την υποστήριξή τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις, ο υποψήφιος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατάφερε να επικρατήσει άνετα της αντιπάλου του, της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις, στις προεδρικές εκλογές την 5η Νοεμβρίου και πλέον ετοιμάζεται να μετακομίσει στον Λευκό Οίκο.

Το σαββατοκύριακο, που μόλις πέρασε (16-17/11), οι αγώνες σε UFC και NFL είχαν άρωμα… Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος και ο Έλον Μασκ πήγαν παρέα να δουν αγώνες του μαχητικού αθλήματος στο Madison Square Garden. Ο Τραμπ είναι φανατικός φίλος του UFC και έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Ντάνα Γουάιτ.

Τραμπ και Μασκ έκατσαν δίπλα στο ρινγκ, ενώ κατά την είσοδό τους έπαιζε το YMCA, το οποίο ακούγονταν στο τέλος κάθε προεκλογικής ομιλίας του Ρεπουμπλικανού. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να κάνει τον χαρακτηριστικό του χορό για το πλήθος που ζητωκραύγαζε.

Όλοι αποχώρησαν μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, με έναν εκ των νικητών των αγώνων του UFC, τον Τζον Τζόουνς, να δίνει στον Τραμπ την ζώνη του πρωταθλητή και να τον ευχαριστεί για την παρουσία του στον αγώνα.

Incredible moment of respect when Jon Jones handed his UFC championship belt to President Trump. The culture is changing. I love this.

🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qgb3BjgLOK — Tim Young (@TimRunsHisMouth) November 17, 2024

«Η αποψινή βραδιά ήταν απίστευτα ξεχωριστή», δήλωσε ο Τζόουνς, σύμφωνα με το MMA Fighting και, μεταξύ άλλων, πρόσθεσε:

«Απόψε είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μου. Το να δείξω μπροστά στον πρόεδρό μας και στον κόσμο πόσο πραγματικά περήφανος είμαι που είμαι Αμερικανός πρωταθλητής ήταν φοβερό».

Ο αθλητής μικτών πολεμικών τεχνών, Μπο Νίκαλ, απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Τραμπ, όταν μετά τη νίκη του προσποιήθηκε ότι κουνάει ένα μπαστούνι του γκολφ.

Immediately after winning his fight, Bo Nickal went over to speak to President Trump. pic.twitter.com/IlGGbXP1rW — George (@BehizyTweets) November 17, 2024

Το ίδιο έκαναν και οι αμυντικοί των Detroit Lions, Ζα’ Ντάριους Σμιθ και Μάλκολμ Ροντρίγκεζ, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με τους Jaguars.

Επίσης, ο επιθετικός των Las Vegas Raiders, Μπροκ Μπάουερς, έκανε τη χαρακτηριστική χορευτική κίνηση του Τραμπ στον αγώνα κόντρα στους Miami Dolphins.

«Έχω δει τους πάντες να το κάνουν», δήλωσε ο Μπάουερς, σύμφωνα με την USA Today. «Παρακολούθησα τον αγώνα του UFC και ο Τζον Τζόουνς το έκανε. Μου αρέσει να παρακολουθώ το UFC, οπότε το είδα και σκέφτηκα ότι ήταν ωραίο», συμπλήρωσε.

Στην αναμέτρηση των Tennessee Titans με τους Minnesota Vikings οι αθλητές Κάλβιν Ρίντλεϊ και Νικ Ουέστμπρουκ έκαναν και αυτοί τον πανηγυρικό χορό μετά από ένα touchdown.

Za’Darius Smith, Brock Bowers and Calvin Ridley all perform the Trump YMCA dance on NFL Sunday. There is still a lot of football left. pic.twitter.com/yVpdIgDTtA — Collin Rugg (@CollinRugg) November 17, 2024

Γιατί οι αθλητές είναι σε ρυθμούς Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της UFC, Ντάνα Γουάιτ, ρωτήθηκε γιατί οι αθλητές έλκονται από τον εκλεγμένο πρόεδρο.

Όπως είπε, «ο Τραμπ κέρδισε όλες τις swing states. Οι μόνες πολιτείες που κέρδισε η Χάρις ήταν αυτές στις οποίες δεν χρειαζόταν ταυτότητα για να ψηφίσεις. Θα είχε ενδιαφέρον αν χρειαζόταν ταυτότητα… Αυτό που νομίζω είναι ότι όλοι έχουν κουραστεί… Είμαστε όλοι κουρασμένοι. Όλοι μας θέλουμε απλά να ζήσουμε τη ζωή μας, να διευθύνουμε τις επιχειρήσεις μας, να μεγαλώσουμε τις οικογένειές μας και να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, και ελπίζουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν τα επόμενα χρόνια με τον Τραμπ».