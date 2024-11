Ένα βουνό στην περιοχή Κατάνγκα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό κατέρρευσε, αποκαλύπτοντας τεράστιες ποσότητες χαλκού.

Ένα βίντεο που καταγράφει την κατάρρευση του βουνού κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο, δείχνοντας ένα μεγάλο πλήθος παρόν στη σκηνή.

Καθώς το βουνό καταρρέει, οι άνθρωποι τρέχουν για να σωθούν.

Η περιοχή Κατάνγκα στη ΛΔ Κονγκό είναι γνωστή για τον πλούτο της σε ορυκτά. Βρίσκεται στη ζώνη χαλκού της Αφρικής, μια ζώνη μήκους 450 χιλιομέτρων που εκτείνεται από τη βορειοδυτική Λουανσάγια της Ζάμπιας μέχρι την Κατάνγκα στο Κονγκό.

Huge copper reserves have been discovered in Katanga, DR Congo, after a mountain collapsed.

DR Congo has the most mineral resources in the world. pic.twitter.com/VbOwuiYUYl

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) November 17, 2024