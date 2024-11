Kατεπείγουσα έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, προκειμένου διερευνηθεί σε βάθος το σκέλος εκείνο της υπόθεσης που αφορά τα βίντεο για την πορεία της εμπορικής αξαμοστοιχίας που ενεπλάκη στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 νέοι άνθρωποι.

Στην παραγγελία της η ανώτατη εισαγγελέας επισυνάπτει την αποκάλυψη του in με τίτλο: «Έψαξαν τις κάμερες για το ύποπτο «φορτίο» της τραγωδίας στα Τέμπη προ…δύο ημερών (in) , αλλά και την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ που με αφορμή το δημοσίευμα του in ζητούσε την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για το «χαμένο» υλικό από τις κάμερες στα Τέμπη. Επίσης, επικαλείται δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή με τίτλο : Τέμπη: «Δώσαμε ό,τι μας ζήτησε ο ανακριτής», λέει ο ΟΣΕ για τα βίντεο.

Η εισαγγελική παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς αν και έχουν συμπληρωθεί σχεδόν δύο χρόνια από την πρωτοφανή τραγωδία στα Τέμπη, δεν έχει φθάσει στα χέρια του εφέτη ανακριτή που διενεργεί την έρευνα όλο το υλικό για την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας, κυρίως σε ό,τι αφορά την έναρξη της πορείας της από τον σταθμό της Θεσσαλονίκης, ώστε να ερευνηθεί και να μην μείνει καμία σκιά και κανένα αναπάντητο ερωτηματικό για το τί πραγματικά μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία, και αν η έκρηξη που σημειώθηκε από τη σύγκρουση των τρένων, σχετίζεται με μεταφερόμενα υλικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ανακριτής, αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζήτησε από τον ΟΣΕ όλο το υλικό για την πορεία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Πράγματι από εταιρεία που διαχειρίζεται αυτά τα υλικά, εστάλησαν βίντεο στην ανάκριση, τα οποία με τη σειρά του ο ανακριτής απέστειλε στο εξωτερικό (Αγγλία) αλλά και στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ για να ανακτηθούν και να μελετηθούν, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το κρίσιμο θέμα για την υπόθεση που αφορά στο είδος του φορτίου που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία.

Ωστόσο, πρόσφατα, και ενώ εστάλησαν στην ανάκριση βίντεο από την εταιρεία του εξωτερικού (Αγγλία) όπου είχαν σταλεί για έλεγχο, που αφορούσαν την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας, και κυρίως την έναρξη της πορείας της από τη Θεσσαλονίκη, σε αυτά δεν είχε περιληφθεί κρίσιμο υλικό που αφορούσε τη φόρτωση της αμαξοστοιχίας, ενώ σε αυτά που εστάλησαν στον ανακριτή είχαν περιληφθεί άλλα βίντεο άσχετα με το κρίσιμο θέμα της φόρτωσης της αμαξοστοιχίας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο δικαστικός λειτουργός ζήτησε εκ νέου τα σωστά βίντεο και προς τούτο, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου που έθιξαν το θέμα, παρενέβη για να αποκαλυφθεί τί έγινε με τα βίντεο, ποια δεν εστάλησαν και γιατί, ποιος ευθύνεται γι αυτό.

Ετσι διατάχθηκε κατεπείγουσα έρευνα που θα διενεργηθεί από εισαγγελικό λειτουργό της Λάρισας.

Αναλυτικά η παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου έχει ως εξής :

«Σας αποστέλλουμε τα συνημμένα δημοσιεύματα και παρακαλούμε να διενεργήσετε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί για ποιο λόγο το υλικό από τις κάμερες του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, που παραδόθηκε από τους υπευθύνους της εταιρείας διαχείρισής τους στον κ. Εφέτη Ανακριτή της υπόθεσης των Τεμπών (κατόπιν αιτήματός του για την παράδοση του βιντεοληπτικού υλικού από το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, στο οποίο έχει τυχόν καταγραφεί η φόρτωση και η αναχώρηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα το βράδυ της 28/2/2023), δεν περιείχε τις βιντεοσκοπήσεις από το μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο έγινε η φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, προς διακρίβωση τυχόν τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων.

Παρακαλούμε να περατώσετε την προκαταρκτική εξέταση εντός μηνός από τη λήψη της παρούσας και να μας ενημερώσετε σχετικά».