Chelsea Wolfe: Η ιέρεια του goth επιστρέφει

Ήταν το 2017 όταν το Pireaus Academy γέμισε ασφυκτικά για να απολαύσει τη σύγχρονη ιέρεια του goth σε μια σκοτεινή βραδιά. Από τότε έπρεπε να περάσουν επτά χρόνια έως ότου η Chelsea Wolfe αποφασίσει να επιστρέψει στα μέρη μας – κάτι που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στη σκηνή του Gagarin 205.

Πλέον με 40 συμπληρωμένα χρόνια ζωής από τον περασμένο Νοέμβριο και με πολλά να έχουν αλλάξει έκτοτε στην καριέρα της, η Chelsea Joy Wolfe επιστρέφει έχοντας στις βαλίτσες της το νέο της άλμπουμ «She Reaches Out To She Reaches Out To She», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Loma Vista, τελειώνοντας έναν μεγάλο κύκλο συνεργασίας της με την Sargent House, ύστερα από 10 χρόνια.

Μέχρι να φτάσουμε ως εδώ, ξεκίνησε ως υπερενεργητικό παιδί, το οποίο ασχολήθηκε με την ποίηση και τη σύνθεση από πολύ μικρή ηλικία, ενώ οι εμπειρίες της με την υπνική παράλυση τη βοήθησαν αργότερα στη ζωή της και στην έμπνευση για τραγούδια σε δίσκους της.

Το 2006 συνθέτει τον ακυκλοφόρητο δίσκο «Mistake In Parting», τον οποίο αποφάσισε να μη δημοσιοποιήσει, καθώς τον θεώρησε ως έναν κακό δίσκο που αφορούσε ένα χωρισμό, αλλά το νερό είχε μπει στο αυλάκι, αλλάζοντας τη θεωρία της.

Έτσι, παρότι της πήρε χρόνια, ο πρώτος της ολοκληρωμένος δίσκος «The Grime And The Glow» τη σύστησε στο ευρύ κοινό, ενώ εξέπληξε τον κόσμο, όταν την ίδια χρονιά αποφάσισε να διασκευάσει το «Black Spell Of Destruction» των Burzum, δείχνοντας το μεγάλο ακουστικό της πεδίο.

Χωρίς να υπάρχει χρόνος για χάσιμο, την επόμενη χρονιά κυκλοφορεί το «Apokalypsis»,όπου τη βλέπουμε με τα μάτια της κενά, ως συμβολισμό επιφοίτησης αλλά και θετικότητας στην κατανόηση και αποδοχή της αλήθειας, είτε αυτή είναι όμορφη, είτε ζοφερή.

View this post on Instagram A post shared by Amplifest (@amplifest_porto)

Στην προσπάθειά της να περιοδεύσει για τα δύο άλμπουμ, υπέφερε από μεγάλο τρακ στη σκηνή, κάτι που την οδήγησε στο να φοράει ένα μαύρο βέλο και να κάνει μεγάλο αγώνα ώστε να το ξεπεράσει μέσα στα χρόνια.

Τα επόμενα χρόνια θα συνεργαστεί με τον King Dude στα «Sing Songs Together» και «Sing More Songs Together», ενώ θα δανείσει τη φωνή της στο μνημειώδες «Memorial» των Russian Circles, με τους οποίους και βγήκε περιοδεία αργότερα, στα τέλη του 2013.

Μέχρι να φτάσουμε στο 2015 και κατά τεκμήριο κορυφαίο άλμπουμ της ως τότε καριέρας της, με το «Abyss» να είναι ό,τι βαρύτερο είχε κάνει και με τον μουσικό Τύπο να παραδίνεται άνευ όρων στο καλλιτεχνικό της ανάστημα.

Μετά από μια επιτυχημένη δεκαετία, ήρθε η αλλαγή δισκογραφικής στέγης το Σεπτέμβριο του 2023 και ένα νέο άλμπουμ.

Το ελληνικό κοινό έχει λοιπόν τη χρυσή ευκαιρία στις 18 Νοεμβρίου στο Gagarin να θαυμάσει ξανά την Chelsea Wolfe, πολύ πιο έμπειρη και καταξιωμένη απ’ ό,τι την πρώτη φορά πριν 7 χρόνια, με μεγαλύτερη γκάμα υλικού και με την ενδιάμεση συνεργασία-πάταγο της με τους Converge για το πολυσχιδές «Bloodmoon: I] το 2021 να έχει αυξήσει ακόμα περισσότερο την αποδοχή στο πρόσωπό της.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.