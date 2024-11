Δεν είναι η πρώτη φορά που όταν η συζήτηση στις διασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα πάει στο οικονομικό, τότε όλα περιπλέκονται, με την COP29 να μην αποτελεί εξαίρεση.

Την ίδια στιγμή, το Reuters αναφέρεται στην έκκληση του επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, ο οποίος κάλεσε τους ηγέτες των μεγαλύτερων οικονομιών, της G20, να στείλουν μήνυμα υποστήριξης των προσπαθειών για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων ενεργειών σχετικά με το κλίμα κατά τη συνάντησή τους στο Ρίο Ντε Τζανέιρο την επόμενη εβδομάδα.

Η έκκληση, που διατυπώθηκε σε επιστολή του Στιλ, γίνεται καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην COP29, που φιλοξενείται στο Μπακού, για να υπάρξει συμφωνία που θα επιφέρει την αύξηση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των επιδεινούμενων επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Η σύνοδος κορυφής της επόμενης εβδομάδας πρέπει να στείλει κρυστάλλινα, σαφή, παγκόσμια μηνύματα», τονίζει ο Στιλ στην επιστολή του.

Ο ίδιος σημειώνει ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η αύξηση των επιχορηγήσεων και των δανείων, μαζί με την ελάφρυνση του χρέους τους, ώστε οι ευάλωτες χώρες «να μην περιορίζονται από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους που καθιστά σχεδόν αδύνατες τις πιο τολμηρές δράσεις για το κλίμα».

