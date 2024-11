Με αφορμή τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα – COP29 – που διεξάγεται στο Μπακού, ο Οργανισμός προειδοποίησε σήμερα ότι η κλιματική αλλαγή, που έχει ήδη αναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, επιδεινώνει τις ήδη «εφιαλτικές» συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εκτοπισμένοι.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) υπενθύμισε σε ποιο βαθμό η άνοδος της θερμοκρασίας και η αύξηση των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων επηρεάζουν τις ζωές των προσφύγων και των εκτοπισμένων.

Η UNHCR ζήτησε να γίνουν μεγαλύτερες και πιο αποτελεσματικές επενδύσεις για να περιοριστούν οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι.

Η κλιματική απορρύθμιση σε συνδυασμό με τις συγκρούσεις υποβάλλουν τους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε κίνδυνο σε ακόμη χειρότερες καταστάσεις, κάτι που παρατηρείται για παράδειγμα στο Σουδάν, τη Σομαλία ή τη Μιανμάρ, αναφέρει σε έκθεσή της η UNHCR.

«Στον κόσμο μας που θερμαίνεται, η ξηρασία, οι πλημμύρες, η θανατηφόρα ζέστη και άλλα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα δημιουργούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με ανησυχητική συχνότητα», υπογράμμισε ο επικεφαλής της υπηρεσίας Φίλιπο Γκράντι.

«Οι άνθρωποι που αναγκάζονται να φύγουν από τις εστίες τους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το 75% των εκτοπισμένων ζουν σε χώρες που είναι πάρα πολύ ή εξαιρετικά εκτεθειμένες σε κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

