Η Ντέμι Μουρ «δίκασε» το Χόλιγουντ για την εμμονή του απέναντι στο γυναικείο σώμα

Η ταινία «Sustance» φαίνεται να έχει «ξεκλειδώσει» κάτι στον ψυχισμό της Ντέμι Μουρ. Η 62χρονη ηθοποιός δεν μετρά πλέον τα λόγια της και έχει μιλήσει για το πώς η συγκεκριμένη ταινία την έκανε να δει διαφορετικά τη σχέση με το σώμα της, το γήρας και τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό και ηλικιακό ρατσισμό της.

Αυτή τη φορά, μίλησε ανοιχτά για μια άσχημη επαγγελματική εμπειρία, η οποία είχε επηρεάσει την αυτοπεποίθησή της.

Η Ντέμι Μουρ, συγγραφέας του βιβλίου «Inside Out», μίλησε ανοιχτά στο περιοδικό Elle για έναν παραγωγό, ο οποίος επανειλημμένα της ζητούσε να χάσει βάρος. Αυτό, όπως λέει, τις άφησε αρκετές πληγές, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως «πολύ ντροπιαστική και ταπεινωτική».

