Έγραψε ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έγινε ο πρώτος παίκτης στο NBA με αυτή την επίδοση (vids)

Ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο έκανε εξωπραγματική εμφάνιση με 59 πόντους κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη 2η σερί νίκη τους με 127-120 (111-111 κδ).

Με 61% στο σουτ ο Έλληνας σούπερ σταρ Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν παντού στο γήπεδο έκανε τα πάντα και έδωσε απλόχερα, με συμπαραστάτη τον Λόπες, τη νίκη έπειτα από παράταση στην ομάδα του.

Ο «Greek Freak» Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με τουλάχιστον 50 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 τάπες και 2 κλεψίματα σε μία αναμέτρηση!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε καυτός το ματς και μέτρησε 6/6 βολές στο πρώτο τετράλεπτο. Έφτασε τους 16 πόντους στο ένατο λεπτό, ένας εναντίον όλων, κυριολεκτικά καθώς ήταν ο μοναδικός παίκτης των Μπακς που έβαλε καλάθι στην πρώτη περίοδο (22 πόντοι, 7/10 δίποντα, 8/8 βολές). Γύρισε οκτώ λεπτά πριν από το ημίχρονο, δεν είχε πια τον ίδιο ρυθμό και στην ανάπαυλα είδε την ομάδα του στο -13.

Isaiah Stewart be having the most ONE SIDED beefs istg. He just YANKED Giannis down midair by his jersey. 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/Hznh4FCdxL

