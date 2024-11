Δεν είναι μόνο το σώμα που καταπονείται, αλλά και το μυαλό.

Είτε το αντιλαμβάνεστε είτε όχι, κάθε μέρα παίρνουμε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες αποφάσεις. Από τη στιγμή που θα ξυπνήσετε, θα πρέπει να πάρετε μια απόφαση για το τι θα φάτε, τι θα φορέσετε, τι ώρα θα ξεκινήσετε από το σπίτι για να πάτε στην δουλειά… και αυτά είναι μόνο η αρχή.

Μερικές φορές αυτές οι αποφάσεις μπορεί να είναι ατελείωτες και εξαντλητικές.

Ερευνητές από το IMT School for Advanced Studies Lucca υποστηρίζουν ότι η λήψη πολλών δύσκολων αποφάσεων ταυτόχρονα μπορεί να φθείρει τις περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τον αυτοέλεγχο, ουσιαστικά τις «κοιμίζει», γεγονός που οδηγεί σε επιθετική ή παρορμητική συμπεριφορά.

Κόπωση απόφασης

Σκεφτείτε την ως την «εγκεφαλική υπερφόρτωση που προκύπτει από τις πολλές αποφάσεις». Σύμφωνα με την Αμερικανική Ιατρική Ένωση (AMA), η κόπωση από αποφάσεις είναι μια κατάσταση ψυχικής υπερφόρτωσης που μπορεί να μειώσει την ικανότητα ενός ατόμου να συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences των Ηνωμένων Πολιτειών εξερευνά την ιδέα ότι έχουμε περιορισμένη διανοητική ενέργεια για εργασίες όπως η αντίσταση σε πειρασμούς (ego depletion), και η εξάντληση αυτού του αποθέματος μειώνει τη δύναμη της θέλησης και μας ωθεί σε περισσότερες κακές επιλογές.

«Η έρευνα δείχνει ότι η ψυχική κόπωση έχει μετρήσιμη επίδραση στη συμπεριφορά και ότι, όταν επέλθει ένας ορισμένος βαθμός κόπωσης, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να συμπεριφερθούν με εχθρικό τρόπο», υπογραμμίζει η ερευνητική ομάδα.

Τα ευρήματά μας επισημαίνουν ότι πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συναλλαγών και των νομικών συμφωνιών, με καθαρό μυαλό, όταν ο εγκέφαλος είναι «κουρασμένος» μπορεί να κάνουμε επιλογές που δεν μας συμφέρουν», εξηγούν οι συγγραφείς της μελέτης.

Η Αμερικανική Ιατρική Ένωση προτείνει να παίρνετε μεγάλες αποφάσεις το πρωί, προκειμένου να πάρετε την πιο προσεκτική και ακριβή απόφαση στην αρχή της ημέρας. Η ανάθεση αποφάσεων είναι μια άλλη στρατηγική πρόληψης για να αφαιρέσετε ένα ψυχικό φορτίο από τον εαυτό σας και να επιτρέψετε σε κάποιον άλλο να πάρει μικρότερες αποφάσεις για εσάς.

Ορισμένες συνήθειες του τρόπου ζωής μπορούν επίσης να βελτιώσουν τα επίπεδα της ψυχικής σας ενέργειας, όπως ο ποιοτικός ύπνος, η τακτική άσκηση, η υγιεινή διατροφή.

Πηγή: VITA | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Masjid MABA | Unsplash