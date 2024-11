Αυτός ο Νοέμβρης τηλεοπτικά τα σπάει με νέες σειρές που θα κολλήσεις

Είμαστε στα μισά του Φθινοπώρου και οι τηλεοπτικές προτάσεις δεν σταματάνε να έρχονται. Περιπέτειες εντός και εκτός πλανήτη, ηθοποιοί αγαπημένοι και ανερχόμενοι, ιστορίες που καθηλώνουν με την ένταση και τη δράση τους μας περιμένουν για να απογειώσουμε τηλεοπτικά τις ημέρες και τις νύχτες μας. «Σειράκηδες» αυτού του κόσμου, ετοιμαστείτε!

Dune: Prophecy

Όσοι έχουν δει τις ταινίες γνωρίζουν. Όσοι έχουν παρακολουθήσει αυτήν τη μεγάλη επιτυχία της μεγάλης οθόνης, δεν πρόκειται να χάσουν επεισόδιο. Και όσοι δεν έχουν δει ακόμα την ιστορία, δεν πειράζει. Η σειρά διαδραματίζεται περίπου 10.000 χρόνια πριν από τα γεγονότα του πρώτου βιβλίου Dune και είναι ουσιαστικά το πρίκουελ του αρχικού Dune, η πρώτη από την τριλογία των Great Schools of Dune και μας διηγείται πώς η Αδελφότητα του Rossak εξελίχθηκε στις Bene Gesserit. Βέβαια, όσοι επιθυμούν να δουν πρώτα τις ταινίες, μπορούν φυσικά στο Vodafone TV. Και στη συνέχεια, από τις 18 Νοεμβρίου που κάνει πρεμιέρα στην Αμερική, να απολαύσουν τη σειρά εδώ. Πού; Μα φυσικά και αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Η σειρά βασίζεται στο μυθιστόρημα Sisterhood of Dune, των Brian Herbert και Kevin J. Anderson και είναι μέρος του Dune universe. Ενός μυθικού σύμπαντος που τα έχει όλα: μάχες για επιβίωση, εξωγήινους πλανήτες και μια «προφητεία» που διακατέχει όλο το στόρι του ευρύτερου έργου. Σε αυτήν την ιστορία θα συναντήσουμε από θρησκευτική χειραγώγηση με πολιτικές προεκτάσεις, μέχρι οράματα, χρυσά μονοπάτια και υπερφυσικές δυνάμεις. Περισσότερα όμως έρχονται στη φιλόδοξη σειρά του ΗΒΟ με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη Emily Watson. Πρεμιέρα 18/11 λίγες ώρες μετά την Αμερική – αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Get Millie Back

Αφήνοντας τα εξωγήινα και πιάνοντας τα γήινα, βρισκόμαστε στη σημερινή Τζαμάικα. Μία σειρά πέντε επεισοδίων, βασισμένη στο βραβευμένο με Μπούκερ μυθιστόρημα «A Brief History of Seven Killings» του διάσημου Τζαμαϊκανού συγγραφέα Μάρλον Τζέιμς. Η νέα αυτή σειρά της ΗΒΟ κάνει και αυτή το ντεμπούτο της τον Νοέμβριο και δείχνει πολλά υποσχόμενη.

Η πρωταγωνίστρια Millie-Jean Black (Tamara Lawrance), μια πρώην ντετέκτιβ της Scotland Yard, επιστρέφει στη γενέτειρά της Kingston (Jamaica) για να εργαστεί σε υποθέσεις αγνοουμένων. Η ιστορία όμως περιπλέκεται και ενώ ξεκινά στους πολύβουους δρόμους της πρωτεύουσας, εκτείνεται στα κτήματα της μετα-αποικιακής ελίτ για να βρεθεί πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία υπόθεση που αναδεικνύει τις πολιτιστικές και κοινωνικές αντιθέσεις μεταξύ των δύο χωρών, σε ένα μοναδικό μείγμα θρίλερ, μυστηρίου και πολιτιστικο-κοινωνικού σχολιασμού.

Στο «Get Millie Black» βρίσκουμε τον Marlon James στο ντεμπούτο του ως σεναριογράφο σε μία συναρπαστική αφήγηση, ενώ στη σκηνοθεσία τις Tanya Hamilton και Annetta Laufer.

Το GET MILLIE BLACK της ΗΒΟ έρχεται ακριβώς τη στιγμή που έψαχνες ποια θα είναι η επόμενη σειρά που θα σε εθίσει! Πρεμιέρα 26/11 αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Sex lives of college girls

Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, αφήνοντας την αδρεναλίνη της περιπέτειας και του μυστηρίου των προηγούμενων προτάσεων για μία μεταεφηβική σειρά που έχει κλείσει ήδη δύο επιτυχημένες σεζόν. Ο λόγος για την 3η σεζόν του «The Sex Lives of College Girls», η οποία κάνει πρεμιέρα (και αυτή) τον Νοέμβριο. Οι ηρωίδες της ιστορίας μας, συγκάτοικοι στο κολέγιο του φανταστικού Essex College, συνεχίζουν να ζουν χαοτικές, πλην κωμικές, περιπέτειες.

Η σειρά, δια χειρός Mindy Kaling και Justin Noble, βουτάει στην προσωπική και σεξουαλική ζωή των Kimberly, Bela, Leighton και Whitney, εξερευνώντας τις δυναμικές σχέσεις τους, τα ακαδημαϊκά άγχη και τις κρίσεις ταυτότητας, καθώς περιηγούνται στη ζωή στο κολέγιο.

Τι να περιμένετε σε αυτόν τον κύκλο; Περισσότερο σχεσιακό δράμα, περισσότερες προσωπικές αναζητήσεις, έναν αγώνα εξισορρόπησης (μεταξύ έρωτα, φιλίας και στόχων) όπως και μία ενηλικίωση που έρχεται πακέτο με όλο των ειδών τα συναισθήματα.

Η νέα σεζόν είναι πιο απρόβλεπτη από ποτέ. Τo THE SEX LIVES OF COLLEGE GIRLS επιστρέφει 22/11 αποκλειστικά στο Vodafone TV!

Doctor Odyssey

Και επειδή από όλα έχουν οι προτάσεις μας, για όλους όσους είναι φαν των ιατρικών δραματικών σειρών, έρχεται η νέα σειρά Doctor Odyssey. Ο Δρ Max Bankman (Joshua Jackson), εντάσσεται στην ιατρική ομάδα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου που ονομάζεται The Odyssey. Οι ιστορίες της σειράς συνδυάζουν στοιχεία ιατρικού δράματος με το αστραφτερό και μερικές φορές χαοτικό σκηνικό μιας πολυτελούς κρουαζιέρας, δημιουργώντας ένα μείγμα από έντονες ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τις ελαφρύτερες πτυχές της ζωής εν πλω.

Ο Dr. Bankman αναζητά κάτι φρέσκο στη ζωή του, μετά και τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, που το βρίσκει στο κρουαζιερόπλοιο. Στην ομάδα του οι νοσοκόμοι Avery και Tristan, που βοηθούν στην αντιμετώπιση διάφορων ιατρικών περιπτώσεων, από τροφική δηλητηρίαση έως δραματικές διασώσεις. Στο ρόλο του καπετάνιου Robert Massey ο γνωστός στους παλιούς Don Johnson.

Το DOCTOR ODYSSEY των Ryan Murphy, Jon Robin Baitz και Joe Baken έχει λάβει γενικά ευνοϊκές κριτικές και είναι διαθέσιμο τώρα στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV με νέο επεισόδιο κάθε βδομάδα.

The Old Man

Επιστροφή στη δράση και την περιπέτεια με τη δεύτερη σεζόν του «The Old Man». Ο οσκαρικός Jeff Bridges επέστρεψε μετά από δεκαετίες στη μικρή οθόνη για να ενσαρκώσει τον Dan Chase, έναν πρώην πράκτορα της CIA που ζει εκτός δικτύου για χρόνια. Η σειρά βασισμένη στο μυθιστόρημα του 2017 του βραβευμένου Thomas Perry είναι γεμάτη από έντονες σκηνές δράσης, με στοιχεία θρίλερ, αγωνίας και ηθικοψυχολογικών προβληματισμών.

Ο απομονωμένος πρώην κατάσκοπος Dan Chase, ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, που τον κυνηγά. Ο πρωταγωνιστής μας θα πρέπει να τρέξει, να θυμηθεί τις παλιές του ικανότητες για να επιβιώσει, ενώ παράλληλα θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τα μυστικά του παρελθόντος του και τους πρώην συνεργάτες του.

Οι βασικοί χαρακτήρες πέρα από τον Dan Chase (με τον απίθανο Jeff Bridges), είναι ο πρώην συνάδελφος στη CIA Harold Harper (John Lithgow) που τώρα ως πράκτορας του FBI καλείται να τον συλλάβει και η Angela Adams (Alia Shawkat) μία ακόμα πράκτορας του FBI.

Το «The Old Man», των Robert Levine Jonathan E. Steinberg, έλαβε ήδη από τον πρώτο κύκλο θετικές κριτικές, ιδιαίτερα για την ερμηνεία του Bridges, την έντονη αφήγηση και τους περίπλοκους χαρακτήρες. Η σειρά κέρδισε τους κριτικούς γιατί είναι κάτι περισσότερο από ένα θρίλερ δράσης, καθότι προσφέρει συναισθηματικό βάθος και βαθιά ανάπτυξη των χαρακτήρων. Διαθέσιμο τώρα στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV

