Πρώην μέλος της αεροπορίας της εθνοφρουράς των ΗΠΑ, που ομολόγησε την ενοχή του για την πολύκροτη διαρροή εμπιστευτικών και απορρήτων εγγράφων μέσω Discord, καταδικάστηκε χθες Τρίτη να εκτίσει ποινή κάθειρξης 15 ετών από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστόνης.

Ο Τζακ Τεσέιρα, 22 ετών, συνελήφθη τον Απρίλιο του 2023 σε ακίνητο των γονιών του, κοντά στη Βοστόνη, έπειτα από πολυήμερες έρευνες της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), μετά τη διαρροή στο διαδίκτυο υλικού με διαβάθμιση άκρως απορρήτου του υπουργείου Άμυνας.

Θυμηθείτε το βίντεο με τη σύλληψή του:

Video showing Jack Texeira,the Pentagon whistleblower getting arrested.

He exposed Biden illegally putting US troops in Ukraine without Congressional authorization.

That is truly an impeachable offense.

Jack Texeira doesn’t deserve any jail time.

Julian Assange 2.0

