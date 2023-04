Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η διαρροή απόρρητων εγγράφων, των λεγόμενων Pentagon leaks, από τον 21χρονο Τζακ Τεϊσέιρα, ο οποίος ήταν μέλος της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας της Μασαχουσέτης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει έρθει σε δύσκολη θέση αφού τα έγγραφα που διέρρευσαν αποτυπώνουν τα «παιχνίδια» που παίζει ακόμα και με τις συμμαχικές χώρες, ενώ ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε να να ενισχυθεί η ασφάλεια σε στρατό και μυστικές υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα ερωτήματα για τον κατηγορούμενο Τεϊσέιρα, ενώ ακόμα και βουλευτές αναρωτιούνται πώς γίνεται να είχε εύκολη πρόσβαση σε τέτοια απόρρητα έγγραφα.

Το Al Jazeera, σε ρεπορτάζ του, έχει συγκεντρώσει μια σειρά από ερωτήματα που υπάρχουν για τον υπεύθυνο των διαρροών.

Το γνωστό Μέσο σημειώνει αρχικά ότι ο Τεϊσέιρα δεν φαίνεται να συνδέεται με κάποια ξένη χώρα αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε ήταν πληροφοριοδότης που προσπαθούσε να αποκαλύψει κάποια κυβερνητική παραβατική συμπεριφορά.

Το μέλος της Αεροπορικής Εθνοφρουράς της Μασαχουσέτης κατηγορείται για «μη εξουσιοδοτημένη διατήρηση και μετάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με την εθνική άμυνα« και «μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση και διατήρηση διαβαθμισμένων εγγράφων ή υλικού», σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Το πρώτο που σημειώνει το Al Jazeera είναι ότι ο Τζακ Τεϊσέιρα είναι πολύ νέος σε ηλικία και με μικρή προϋπηρεσία για να έχει πρόσβαση σε τόσο ευαίσθητα αρχεία που προορίζονται για κορυφαίους αξιωματούχους.

«Πώς στο καλό ένας 21χρονος gamer νεαρός αεροπόρος έχει τόσο μεγάλη πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες;», έγραψε ο βουλευτής των ΗΠΑ, Αντριάνο Εσπέιλατ σε ανάρτησή του.

How on earth does a 21 year old gamer junior airman have this much access to classified intelligence?

Meanwhile…

MAGA extremists are celebrating leaks of official government secrets.

— Adriano Espaillat (@RepEspaillat) April 14, 2023