Το απίθανο σενάριο που αφήνει την Ελλάδα εκτός Pot 2 στην κλήρωση για τα προκριματικά του Μουντιάλ (pics)

Το Nations League μπαίνει και πάλι στη ζωή μας, με τις δύο τελευταίες αγωνιστικές να διεξάγονται τις προσεχείς μέρες. Για την Εθνική μας ομάδα βέβαια το ενδιαφέρον στρέφεται στο αυριανό (14/11, 21:45) πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Αγγλία στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και στο ματς με την Φινλανδία εκτός έδρας την Κυριακή. Δύο παιχνίδια όπου τα δεδομένα είναι πολύ ξεκάθαρα για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ακόμη και με ισοπαλία κόντρα στην Αγγλία η Ελλάδα εξασφαλίζει την πρωτιά του ομίλου πριν καν παίξει με την Φινλανδία, ωστόσο είναι αυτονόητο πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει για τη νίκη και στα δύο ματς. Αυτό γιατί δύο ενδεχόμενα τρίποντα θα της δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στο ranking της UEFA. Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθούμε στο τι σημαίνει η πρώτη θέση στο Nations League.

Αυτόματα λοιπόν η Εθνική θα ανέβει στην πρώτη κατηγορία (League A) της διοργάνωσης αλλά το κυριότερο είναι πως θα αποκτήσει δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Μουντιάλ αν δεν τα καταφέρει μέσω των προκριματικών. Πρέπει να σημειωθεί πως οι δώδεκα νικητές των προκριματικών ομίλων θα πάρουν απευθείας το εισιτήριο για την τελική φάση ενώ οι δώδεκα ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση θα παίξουν πλέι οφ μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των δώδεκα νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.

Αυτή την στιγμή λοιπόν η Εθνική είναι στην 20η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης και βρίσκεται εντός δεύτερου γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ. Οπως θα δείτε παρακάτω στην ανάλυση του «Football Meets Data», οι πιθανότητες για να βγει εκτός Pot 2 η Ελλάδα είναι μόλις 0,4%. Κατά 99,6% δηλαδή θα είναι στο Pot 2 και θα έχει έναν έξτρα πιο βατό αντίπαλο να αντιμετωπίσει σε αυτή τη διαδικασία με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Only 16 teams are still fighting to keep or improve their position for WC qualifiers pic.twitter.com/vfUhtEgPLE

✅ in Pot 1: 🇫🇷🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪🇳🇱🇵🇹🇮🇹🇩🇪🇭🇷 ✅ in Pot 2: 🇺🇦🇹🇷🇸🇪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ✅ in Pot 3: 🇮🇪🇫🇮🇬🇪🇦🇱🇲🇰🇮🇸NIR🇲🇪 ✅ in Pot 4: 🇱🇺🇧🇾🇦🇲🇽🇰🇰🇿🇦🇿🇪🇪🇨🇾🇱🇻🇫🇴🇱🇹 ✅ in Pot 5: 🇲🇩🇲🇹🇦🇩🇬🇮🇱🇮🇸🇲

38/54 teams are locked ✅ in a Pot they’re in.

Οι διαφορές βέβαια από την 20ή μέχρι την 25η θέση, που οδηγεί στο Pot 3, είναι πολύ μικρές, ωστόσο για να βρεθεί η Ελλάδα στο τρίτο γρουπ πρέπει να γίνουν κάποια απίθανα πράγματα. Να ηττηθεί και στα δύο προσεχή παιχνίδια της και να κάνουν από δύο νίκες οι Σκωτία, Τσεχία, Νορβηγία ή Σλοβενία. Αν συμβεί αυτό και με τον περίπλοκο τρόπο που προκύπτουν οι βαθμοί στην κατάταξη, η Ελλάδα θα πέσει στο Pot 3.

We have a very close battle for Pot 2 in WC qualifiers, to be decided on FIFA points.

7 nations are involved:

🔹 🇸🇰🇬🇷🇷🇴🇨🇿🇳🇴 (currently above Pot 2 line)

🔸 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇸🇮 (currently below it)

Accumulation of FIFA points is a fairly complex thing to explain, so we’ve tried to simplify it… pic.twitter.com/IIN8XfesLS

