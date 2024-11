Η υποστήριξη του Έλον Μασκ προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η ανάληψη εκ μέρους του επιτελικής θέσης στη νέα κυβέρνηση πρόκειται να ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα του X (πρώην Twitter), με ορισμένους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης .

Άλλοι, όμως, αποφάσισαν ότι είναι ώρα να αποχωρήσουν: η βρετανική εφημερίδα Guardian ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κλείνει τους 80 και πλέον λογαριασμούς της στο X, το οποίο βρίθει από «ανατριχιαστικό περιεχόμενο» και είναι «τοξικό».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετές οργανώσεις έχουν επικρίνει τον Μασκ για τον χείμαρρο παραπληροφόρησης και ρητορικής μίσους που κατέκλυσε την πλατφόρμα μετά την εξαγορά της από τον νεοσυντηρητικό δισεκατομμυριούχο το 2022 για 44 δισ. δολάρια.

Πιστός της «απόλυτης» ελευθερίας του λόγου, όπως λέει, ο Μασκ επανέφερε απαγορευμένους λογαριασμούς όπως αυτός του συνομωσιολόγου Άλεξ Τζόουνς, του μισογύνη influencer Άντριου Τέιτ και τον βρετανό ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, σημειώνει η εφημερίδα.

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/j4fRgzSYde

— The Guardian (@guardian) November 13, 2024