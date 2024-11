«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο Μέγας Έλον Μασκ, σε συνεργασία με τον Αμερικανό πατριώτη Βίβεκ Ραμασουάμι, θα ηγηθεί του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας («DOGE»)» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. DOGEcoin ονομάζεται και το κρυπτονόμισμα του Μασκ, με την «σύμπτωση» να είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή!

Ο Ραμασουάμι είναι ο πρώτος Ινδοαμερικανός, αλλά όχι ο τελευταίος συνομωσιολόγος, που έχει προσληφθεί από τον Τραμπ στην κυβέρνησή του, για να αναλάβει καθήκοντα από τις 20 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

«Μαζί, αυτοί οι δύο θαυμάσιοι Αμερικανοί θα ανοίξουν το δρόμο για την κυβέρνησή μου να διαλύσει την κυβερνητική γραφειοκρατία, να περικόψει τους υπερβολικούς κανονισμούς, να μειώσει τις σπάταλες δαπάνες και να αναδιαρθρώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες – απαραίτητη προϋπόθεση για το κίνημα «Σώστε την Αμερική»», δήλωσε.

Ουσιαστικά οι δύο δισεκατομμυριούχοι θα αναλάβουν να περικόψουν κάθε υπόνοια κοινωνικού κράτους.

«Αυτό θα προκαλέσει σοκ στο σύστημα και σε όποιον εμπλέκεται σε κυβερνητικές σπατάλες, που είναι πολλοί άνθρωποι!», δήλωσε ο Μασκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τραμπ.

«Μια μικρότερη κυβέρνηση, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερη γραφειοκρατία, θα είναι το τέλειο δώρο στην Αμερική για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας», έγραψε ο κ. Τραμπ στον επίλογο της δήλωσής του.

«Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουν!» Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αυτό θα γίνει, ενδεχομένως, «το σχέδιο Μανχάταν της σημερινής εποχής».

99 Federal agencies is more than enough https://t.co/OmWmfEHqyv

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024