Όμιλος Αντάνι: Θα επενδύσει 10 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ μετά τη νίκη Τραμπ

Ο Όμιλος Αντάνι, του μεγιστάνα Γκαουτάμ Αντάνι, στην Ινδία, σχεδιάζει να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα ενέργειας και υποδομών στις ΗΠΑ, εμβαθύνοντας τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Ο όμιλος έχει «δεσμευτεί να αξιοποιήσει την παγκόσμια τεχνογνωσία του» και θα επενδύσει σε έργα που θα δημιουργήσουν έως και 15.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος Γκαουτάμ Αντάνι σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη.

Αφού έδωσε συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του, πρόσθεσε ότι «καθώς η συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθαίνει, ο Όμιλος Αντάνι δεσμεύεται να αξιοποιήσει την παγκόσμια τεχνογνωσία του και να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικών υποδομών στις ΗΠΑ, με στόχο τη δημιουργία έως και 15.000 θέσεων εργασίας».

Congratulations to @realDonaldTrump. As the partnership between India and the United States deepens, the Adani Group is committed to leveraging its global expertise and invest $10 billion in US energy security and resilient infrastructure projects, aiming to create up to 15,000… pic.twitter.com/X9wZm4BV2u

— Gautam Adani (@gautam_adani) November 13, 2024