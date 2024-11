Η 11άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)

Με εκπλήξεις η 11άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (20:30) στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Super League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αφήνει στον πάγκο τους Σαντιάγκο Έσε και Γιώργο Μασούρα, δίνοντας φανέλα βασικού στους Ντάνι Γκαρθία και Χαράλαμπο Κωστούλα.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Κάρμο και Πιρόλα στην τετράδα της μεσαίας γραμμής. Οι Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης θα είναι στα χαφ, με τους Κωστούλα, Τσικίνιο και Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι: Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Ανδρούτσος, Αποστολόπουλος, Στάμενιτς, Έσε, Παπακανέλλος, Γιάρεμτσουκ και Μασούρας.

Εκτός 20άδας έμεινε ο Μπότης, που κόπηκε από την τελική επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το αποψινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #PAOKOLY #slgr pic.twitter.com/WVFlH8hLhj

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 10, 2024