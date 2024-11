Μίριαμ Άντελσον, η σιωνίστρια «ευεργέτιδα» του Ντόναλντ Τραμπ

Σε αντίθεση με τη μικροκαμωμένη κορμοστασιά της, έχει τεράστια οικονομική δύναμη, ηγετικό ρόλο στο εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ και μεγάλη πολιτική επιρροή στους Ρεπουμπλικανούς, ως μεγαλοδωρήτρια, με πρώτο τη τάξει ευεργετηθέντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στα 79 χρόνια της η Αμερικανο-ισραηλινή «βασίλισσα» των καζίνο, Μίριαμ Άντελσον –χήρα του Αμερικανοεβραίου επιχειρηματία Σέλντον Άντελσον και πλέον η πλουσιότερη Ισραηλίτισσα στον κόσμο- συγκαταλέγεται στους δισεκατομμυριούχους σπόνσορες της δεύτερης προεδρικής θητείας του.

Δεν το κάνει χωρίς προσωπική ατζέντα.

Η περιοχή ήταν ανέκαθεν προτεραιότητα της οικογενειακής δυναστείας της, «ραίνοντας» με εκατομμύρια δολάρια το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και φιλανθρωπικά ιδρύματα με στόχο «την ενίσχυση του κράτους του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού».

Το 2005 οι Άντελσον δώρισαν μισό εκατομμύριο δολάρια μόνο για την ορκωμοσία του νεοσυντηρητικού Τζορτζ Μπους του νεότερου, όταν η Μίριαμ έδωσε στον τότε αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ ένα βιβλίο για τη τζιχάντ.

Ασκώντας την εξουσία του χρήματος, συνέχισαν να στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, με μεγαλύτερη ζέση σε αυτές του Ντόναλντ Τραμπ, επίσης δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Συνεισέφεραν 25 εκατομμύρια δολάρια στην εκλογή του στον Λευκό Οίκο το 2016, με τη Μίριαμ να διακρίνεται δύο χρόνια αργότερα με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας: την υψηλότερη τιμή του αμερικανικού κράτους για πολίτη.

Μόνο για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2020, το ποσό αυξήθηκε στα 90 εκατομμύρια δολάρια, με το ζεύγος Άντελσον να συνδράμει μετέπειτα και στην κάλυψη των δικαστικών εξόδων του νομικά διωκόμενου πρώην προέδρου.

Στις φετινές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ως σόλο πια δωρήτρια, η χήρα Άντελσον ήταν από τους μεγαλύτερους δωρητές του Τραμπ, με 100 εκατομμύρια δολάρια, μέσω του πολιτικού λόμπι «Διατήρηση της Αμερικής».

«Πόνταρε» επιπλέον 24 εκατομμύρια δολάρια για την εκλογή Ρεπουμπλικανικών υποψηφίων στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

She made a promise to give him $100 million if he backs annexing the West Bank & Gaza.

At Trump’s «Stop Antisemitism» golf club campaign event, megadonor Miriam Adelson brags about how Trump let Israel do whatever it wanted to do. pic.twitter.com/1u70m9Z0Lw

