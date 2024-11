Το ειρηνευτικό σχέδιο για Ισραήλ και Παλαιστίνη που προώθησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ φαίνεται ότι θα επαναφέρει ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας, σύμφωνα με πρώην υψηλόβαθμο σύμβουλό του.

Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος φαίνεται να έχει κληθεί να βοηθήσει στη μετάβαση ανάμεσα στις κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προέβλεπε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να προσαρτήσει όλους τους οικισμούς του στη Δυτική Όχθη, ενώ παράλληλα θα άνοιγε τον δρόμο για ένα διαιρεμένο παλαιστινιακό κράτος στο υπόλοιπο έδαφος.

Το σχέδιο απορρίφθηκε γρήγορα από την Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καλωσόρισε το σχέδιο με επιφυλάξεις. Οι σύμμαχοί του στους Ισραηλινούς εποίκους, οι οποίοι αποτελούν πλέον μέρος του συνασπισμού του, απέρριψαν την πρόταση λόγω της συμπερίληψης ενός πιθανού παλαιστινιακού κράτους.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Μπράιαν Χουκ, ο οποίος διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για το Ιράν, κλήθηκε να απαντήσει στον ισχυρισμό του υπουργού Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ότι η εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ αποκλείεται χωρίς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Αναφερόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο του 2020, ο Χουκ είπε στο CNN ότι «μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας είναι ακόμη και σήμερα επίκαιρο», προσθέτοντας ότι η πρόταση περιέχει όλους τους όρους που επιδιώκει το Ριάντ προκειμένου να εξομαλυνθούν οι σχέσεις με το Ισραήλ.

Ωστόσο, ο Χουκ αναγνωρίζει ότι κανείς δεν έχει «ιδιαίτερη διάθεση» να συζητήσει μια λύση δύο κρατών μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Υπάρχουν πολλοί Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή που επικεντρώνονται σε άλλα πράγματα, συγκεκριμένα στο να μείνουν ασφαλείς από αυτό το είδος της διαβολικής τρομοκρατίας που βίωσαν στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε.

Επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, το CNN μετέδωσε χθες ότι ο Χουκ θα ηγηθεί της μεταβατικής ομάδας του Τραμπ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Hook was a key architect of the Abraham Accords with Jared Kushner. Last week, Saudi FM @FaisalbinFarhan told me normalization with Israel was “off the table” without a viable path to Palestinian statehood. This is how Hook responded: pic.twitter.com/0tke4PALEz

— Becky Anderson (@BeckyCNN) November 7, 2024