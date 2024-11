Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, ο Νετανιάχου ήταν από τους πρώτους ηγέτες που μίλησαν με τον Τραμπ και η συνομιλία ήταν «θερμή και εγκάρδια».

«Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Τραμπ για την εκλογική του νίκη και οι δύο συμφώνησαν να δουλέψουν μαζί για την ασφάλεια του Ισραήλ», γράφουν οι Times of Israel που επικαλούνται αξιωματούχο του πρωθυπουργικού γραφείου.

«Οι δυο τους συζήτησαν και για την ιρανική απειλή», πρόσθεσε.

«Η ιστορική σας επιστροφή στον Λευκό Οίκο προσφέρει ένα νέο ξεκίνημα για την Αμερική και μια ισχυρή επαναδέσμευση στη μεγάλη συμμαχία ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Αμερική», έγραψε ανάμεσα σε άλλα ο Νετανιάχου στο Χ, ενώ το μήνυμά του ήταν τόσο προς τον Ντόναλντ όσο και τη Μελάνια Τραμπ.

Δείτε την ανάρτηση:

Dear Donald and Melania Trump,

Congratulations on history’s greatest comeback!

Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.

This is a huge victory!

In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024