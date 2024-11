Η Φον ντερ Λάιεν είχε ένα «εξαιρετικό τηλεφώνημα» με τον Τραμπ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 7 Νοεμβρίου είχε μια «εξαιρετική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Excellent phone call with @realDonaldTrump today to congratulate him on his election victory.

Looking forward to strengthening EU-US ties and working jointly to address geopolitical challenges.

We discussed defence and Ukraine, trade and energy.

Together, we can foster…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2024