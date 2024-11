Έρευνα: Πώς η προσωπικότητα ενός ατόμου επηρεάζει την καθημερινή γυμναστική του;

Θα λέγατε ότι ακολουθείτε έναν δραστήριο τρόπο ζωής, με συχνά «διαλείμματα» κίνησης μέσα στην μέρα ή περνάτε τις περισσότερες ώρες της ημέρας καθισμένοι, αφήνοντας τη γυμναστική για το τέλος; Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η προσωπικότητα ενός ατόμου μπορεί να σχετίζεται με την φυσική του δραστηριότητα και τον τρόπο που την κατανέμει μέσα στην μέρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μελέτη που διεξήχθη στο Gerontology Research Centre από τους ερευνητές του Faculty of Sport and Health Sciences του University of Jyväskylä, τα άτομα που χαρακτηρίζονται από υψηλή σχολαστικότητα και εξωστρέφεια είναι πιο πιθανό να συσσωρεύουν μεγαλύτερες περιόδους τόσο σωματικής δραστηριότητας όσο και καθιστικής συμπεριφοράς ενώ τα άτομα με υψηλότερες βαθμολογίες νευρωτισμού τείνουν να διακόπτουν συχνότερα την καθιστική τους συμπεριφορά.

Τι έδειξε η έρευνα

Για να φτάσουν σε αυτά τα συμπεράσματα, οι ερευνητές παρακολούθησαν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ίδιων ατόμων όταν ήταν 33, 42, 50 και 61 ετών.

Διαμόρφωσαν στην συνέχεια προφίλ προσωπικότητας, τα οποία αντιπροσώπευαν μοναδικούς συνδυασμούς των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του νευρωτισμού, της εξωστρέφειας, της σχολαστικότητας, της διαφάνειας και της συγκαταβατικότητας.

«Στην μελέτη μας, διαμορφώσαμε 5 προφίλ προσωπικότητας: ανθεκτικό, εύθραυστο, υπερβολικά ελεγχόμενο, υποελεγχόμενο και συνηθισμένο», ανέφεραν οι ερευνητές, οι οποίοι συνδύασαν δεδομένα από τα προφίλ προσωπικότητας με μετρήσεις από συσκευές που κατέγραφαν την καθημερινή σωματική δραστηριότητα και καθιστική συμπεριφορά των συμμετεχόντων στα 61 έτη.

Πώς η προσωπικότητα επηρεάζει την φυσική δραστηριότητα

Τα άτομα με ανθεκτικό προφίλ συσσώρευαν τόσο τη σωματική δραστηριότητα όσο και την καθιστική συμπεριφορά τους σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ενώ τα άτομα με εύθραυστο προφίλ διέκοπταν συχνότερα την καθιστική τους συμπεριφορά.

«Τα ευρήματα μπορεί να υποδεικνύουν ότι όσοι έχουν ένα ανθεκτικό προφίλ, που χαρακτηρίζεται από υψηλή σχολαστικότητα και εξωστρέφεια, έχουν περισσότερες πιθανότητες να συμμετέχουν σε προγραμματισμένες αθλητικές δραστηριότητες» εξηγούν οι ερευνητές.

«Από την άλλη πλευρά, τα άτομα με εύθραυστο προφίλ, που περιγράφεται από υψηλό νευρωτισμό, μπορεί να νιώθουν άβολα να παραμένουν καθισμένα για μεγάλα διαστήματα και να προτιμούν τις ήπιες δραστηριότητες μέσα στην μέρα» συμπληρώνουν οι ίδιοι.

* Πηγή: Vita