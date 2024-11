Ο Ντάνιελ Κρεγκ δεν νοιάζεται καθόλου για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Οι θαυμαστές του Τζέιμς Μποντ και οι γνώστες του Χόλιγουντ μπορεί να έχουν εμμονή με το να μαντεύουν ποιος θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ ως ο επόμενος κομψός κατάσκοπος. Αλλά ο ίδιος ο Κρεγκ – ο οποίος αποσύρθηκε από τον ρόλο αφού τον υποδύθηκε από το 2006 έως το 2021 – δεν συμμερίζεται την περιέργειά τους.

Κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης με τον συμπρωταγωνιστή του Queer, Ντρου Στάρκι, για το Variety, ο 56χρονος Κρεγκ ρωτήθηκε από το πρακτορείο: «Αν ήταν να παραδώσετε τη σκυτάλη του Τζέιμς Μποντ, ποιον θα θέλατε να δείτε να τον υποδύεται;».

«Δεν με νοιάζει», είπε γελώντας και κουνώντας ελαφρά το κεφάλι του. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από αυτόν και τον 31χρονο Στάρκι να μαντέψουν πόσες ταινίες Τζέιμς Μποντ έχει γυρίσει ο Κρεγκ.

«Θα κάνω λάθος», είπε ο Κρεγκ, προτού ο Στάρκι απαντήσει «πάρα πολλές».

«Ακριβώς», απάντησε ο Κρεγκ ενώ και οι δύο άνδρες γέλασαν. «Ούτε εγώ ξέρω. Θα πρέπει να μετρήσω. Μία, δύο, τρεις… πέντε; Πέντε.»

«Πόσες ακόμα; Τρεις; Τέσσερις;» ρώτησε ο Ντάνιελ Κρεγκ

Πράγματι, ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε στα Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) και No Time to Die (2021). Ωστόσο όταν γύρισε την πρώτη ταινία, δεν φανταζόταν ότι θα ξανά επέστεφε.

«Έφευγα από την πρεμιέρα του Casino Royale στο Βερολίνο με την [παραγωγό] Μπάρμπαρα Μπρόκολι», δήλωσε ο Κρεγκ στους The Times το 2022. «Είχα πιστέψει ειλικρινά ότι θα έκανα μια ταινία Μποντ και μετά θα τελείωνε. Εκείνη τη στιγμή όμως καταλάβαμε ότι είχαμε μια επιτυχία στα χέρια μας».

«Συνειδητοποίησα το τεράστιο μέγεθος του πράγματος, οπότε είπα στη Μπάρμπαρα: ‘Πόσες ακόμα; Τρεις; Τέσσερις;’ ».

»Είπε, ‘Τέσσερις!’. Είπα, ‘Εντάξει. Τότε μπορώ να τον σκοτώσω;’. Είπε, ‘Ναι’ » συνέχισε ο Κρεγκ.

Από τότε που ο Κρεγκ έφυγε από το franchise, αρκετοί άνδρες φημολογείται ότι διεκδικούν τον ρόλο, όπως ο Τζέικομπ Έλορντι του Saltburn, 27 ετών, ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον του The Fall Guy, 34 ετών, και ο Κάλουμ Τέρνερ του The Boys in the Boat, 34 ετών.

Ο Κρεγκ αποκάλυψε το 2019 ότι το «No Time to Die» θα είναι η τελευταία του ταινία Μποντ. Έκτοτε, οι παραγωγοί δεν έχουν ανακοινώσει τον διάδοχό του. Άλλοι ηθοποιοί που υποδύθηκαν τον κατάσκοπο είναι ο Σον Κόνερι, ο Ρότζερ Μουρ και ο Πιρς Μπρόσναν.

*Mε πληροφορίες από: People