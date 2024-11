Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συνεχάρη σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Τα συγχαρητήριά μου στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογική νίκη του και την επιστροφή του στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Λούλα στην πλατφόρμα X. «Η δημοκρατία είναι η φωνή του λαού και πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστή», πρόσθεσε.

«Ο κόσμος χρειάζεται τον διάλογο και την κοινή εργασία ώστε να έχουμε περισσότερη ειρήνη, ανάπτυξη και ευημερία», είπε ο αριστερός ηγέτης, ο οποίος ευχήθηκε επίσης «κάθε επιτυχία» στον Ρεπουμπλικανό Τραμπ γα την προσεχή κυβέρνησή του.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος είχε πει πως θα «ήταν καλύτερα» να ήταν η Δημοκρατική «Κάμαλα Χάρις στην εξουσία» για «την ενίσχυση της δημοκρατίας» σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου, στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο LCI.

Από την πλευρά του, ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος (2019-2022) της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο χαιρέτισε στο Χ τον θρίαμβο του «φίλου» του, αποκαλώντας τον «αναγέννηση ενός πραγματικού πολεμιστή».

