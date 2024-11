Γιατί καθυστέρησε 15 λεπτά να ξεκινήσει το Μπάγερν – Μπενφίκα (vid)

Με καθυστέρηση 15 λεπτών έγινε η σέντρα στην αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Μπενφίκα, για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Η UEFA ανακοίνωσε πως το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22:15 αντί για τις 22:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αφού η προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο καθυστέρησε λόγω προβλημάτων με το μετρό.

Όπως αναφέρουν γερμανικά Μέσα, η καθυστέρηση οφείλεται σε οπαδούς της Μπενφίκα, οι οποίοι άναψαν καπνογόνα μέσα σε σταθμό του μετρό.

Η ανάρτηση της Μπάγερν:

Due to the difficulty of many visitors getting to the stadium, kick-off will be delayed by 15 minutes. The signal box malfunction has now been resolved. https://t.co/ph8PUT5M8w

— FC Bayern (@FCBayernEN) November 6, 2024