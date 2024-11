Ο Ντόναλντ Τραμπ θριάμβευσε στις εκλογές έναντι της Κάμαλα Χάρις και έγινε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος εξελέγη πανηγυρικά, επικρατώντας της αντιπάλου του σε σχεδόν όλες τις πολιτείες- κλειδιά, εξασφαλίζοντας και τη Γερουσία.

Στη νικητήρια ομιλία του από τη Φλόριντα ο Τραμπ είπε ότι «η Αμερική μας έδωσε μια πρωτοφανή και ισχυρή εντολή» και έκανε λόγο για «χρυσή εποχή της Αμερικής». Δίπλα του είχε σύσσωμη την οικογένειά του.

Ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν επί σκηνής ήταν η 17χρονη εγγονή του, Κάι. Πρόκειται για την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της πρώην συζύγου του, Βανέσα. Είναι επίσης το μεγαλύτερο από τα 10 εγγόνια του Τραμπ.

Η Κάι έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο πλευρό του παππού της, με ένα λαμπερό φόρεμα με παγιέτες.

Λίγο αργότερα έκανε μία ανάρτηση στο X δίνοντας τα συγχαρητήριά της στον Τραμπ. Συγκεκριμένα δημοσίευσε μία φωτογραφία μαζί του και έγραψε: «Κανείς δεν εργάζεται σκληρότερα ή δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για τον αμερικανικό λαό. Συγχαρητήρια παππού, σ’ αγαπώ! Το μέλλον θα είναι φανταστικό».

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! pic.twitter.com/ojPVIroNBw

— Kai Trump (@KaiTrumpGolfs) November 6, 2024