Έπαθε αλλά… δεν έμαθε ο Ντόναλντ Τραμπ. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες τακτικές με το 2020, όπου ποτέ δεν παραδέχτηκε την ήττα του, τώρα επιλέγει να βάλει μπουρλότο στις αμερικανικές εκλογές πριν κλείσουν οι κάλπες σε όλες τις πολιτείες.

Οι τραγικές συνέπειες των πράξεών του οδήγησαν ακόμα και στην εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο. Ωστόσο, δείχνει να μην έμαθε τίποτα από τα λάθη του και τώρα καταγγέλλει νοθεία στην ψηφοφορία στη Φιλαδέλφεια και στο Ντιτρόιτ, χωρίς να παρουσιάσει την παραμικρή απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτό.

«Υπάρχουν πολλές φήμες για μαζική νοθεία στη Φιλαδέλφεια», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στο προπύργιο των Δημοκρατικών στην πολιτεία Πενσιλβάνια.

Οι αρχές στη βορειοανατολική πολιτεία, την πλέον διεκδικούμενη στη σημερινή αναμέτρηση του Ντόναλντ Τραμπ με την Κάμαλα Χάρις, δεν έχουν κάνει λόγο ως τώρα για καμιάς μορφής νοθεία στη συγκεκριμένη πόλη.

Ο εισαγγελέας της Φιλαδέλφεια, Λάρι Κράσνερ, εξέδωσε δήλωση-απάντηση στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχει καμία πραγματική βάση» λέει ο εισαγγελέας Κράσνερ. Και προσθέτει: «Τίποτα δεν μπορεί να στηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό».

«Έχουμε καλέσει τους πολίτες να κάνουν καταγγελίες για τυχόν παρατυπίες όλη την ημέρα. Εάν ο Ντόναλντ Τζέι Τραμπ έχει στοιχεία που να στοιχειοθετούν τους άγριους ισχυρισμούς του, τα θέλουμε τώρα. Αυτήν τη στιγμή. Δεν θα περιμένουμε για πάντα», συμπληρώνει.

Πριν κλείσουν οι κάλπες σε όλες τις πολιτείες στις ΗΠΑ, οι υποψήφιοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν έστω και τελευταία στιγμή ενώ δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους με κάθε τρόπο.

Έτσι η Κάμαλα Χάρις στοχεύει να κερδίσει την υποστήριξη της Gen Z, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Χ. «Αγαπώ την Gen Z και είμαι ευγνώμονη στους νέους ψηφοφόρους μας που ψηφίζουν για πρώτη φορά και κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί», ανέφερε στην λεζάντα της ανάρτησης η Δημοκρατική υποψήφια.

I love Gen Z, and I am grateful to our first-time voters for making their voices heard. https://t.co/VbrfuqVy9P pic.twitter.com/h32KTvKkYc

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024