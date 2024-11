Βασιλική Τρουφάκου για Famagusta: «Με συγκλόνισε που είδα τα παιδάκια να τους κάνουν την εικονική εκτέλεση»

Στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Φαίη Σκορδά, μίλησε η Βασιλική Τρουφάκου, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου του «Famagusta», όπου πρωταγωνιστεί.

Στην αρχή της συζήτησης, η Φαίη Σκορδά συζήτησε με την ηθοποιό για την εμπειρία της κύησης και του τοκετού. «Είναι μια περιπέτεια, ένα ρίσκο ο φυσιολογικός τοκετός και ο τοκετός γενικά και η εγκυμοσύνη γενικά είναι μια κατάσταση υψηλού κινδύνου. Είναι αποδεκτό να πει θα κλείσω το ραντεβού, αλλά να το επιλέξει η ίδια, να μην την οδηγήσουν οι γιατροί εκεί» είπε.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως αισθάνθηκε έντονη δυσφορία την ώρα του τοκετού. «Για να μην έρχεται κανείς, πιστεύω ότι δεν πέθαινα, έτσι το αισθανόμουν. Νιώθεις χάλια από τις αλλεπάλληλες επισκληριδίους…» είπε.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η εμπειρία του τοκετού την έχει κάνει πιο ευαίσθητη όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν μικρά παιδιά. «Είχα σχηματίσει απόψεις που δεν μπορώ να πω ότι αλλάξανε πάρα πολύ με τον τοκετό και τη γέννα. Αυτό που άλλαξε είναι ότι λίγο μαλακώνεις, γίνεσαι λίγο βούτυρο» σημείωσε. «Εχθές που είχε τη σκηνή με τα αγοράκια που ήταν θαμμένα στη Famagusta, βούρκωσα. Πόσο ανυπεράσπιστα είναι τα παιδιά, πόσο μας χρειάζονται για να επιβιώσουν» πρόσθεσε, αναφερόμενη στην συγκλονιστική μαρτυρία δύο αδερφών που βασανίστηκαν στα χέρια Τούρκων στρατιωτών, όπως παρουσιάστηκε στο πρώτο επεισόδιο της Famagusta. «Θα με είχε συγκινήσει, αλλά με συγκλόνισε εχθές η σκηνή. Που είδα τα παιδάκια να τους κάνουν την εικονική εκτέλεση, νομίζω ότι ήταν μια ακόμη συγκλονιστική στιγμή».

«Όταν συμβαίνει κάτι σε ένα παιδάκι, κινδυνεύει και το βλέπω, αμέσως γίνεται ένα άλμα, κάτι συντονίζεται συναισθηματικά» εξήγησε στη συνέχεια. Πάντως η ίδια δεν έχει ακόμη τέτοιες ανασφάλειες με τον δικό της γιο: «Ακόμα είμαι στη φούσκα ευτυχίας του νεογέννητου. Μου βγαίνει όμως αμέσως να το προστατέψω, είναι κάποιοι νεαροί οργανισμοί, που προσπαθούν να επιβιώσουν».

Βασιλική Τρουφάκου: «Πάντα βλέπω τις δουλειές μου γιατί τις αγαπάω»

«Πάντα βλέπω τις δουλειές μου, συνήθως γιατί τις αγαπάω αλλά και γιατί βλέπω και τι γίνεται» είπε στη συνέχεια η Βασιλική Τρουφάκου, αναφερόμενη στην πρεμιέρα του τελευταίου κύκλου της σειράς του MEGA. «Προσπαθώ να είμαι ενημερωμένη, να δω τι δουλειές γίνονται και τι συμβαίνει στη δουλειά και στη χώρα μου» συνέχισε.

Μιλώντας για την Famagusta και απαντώντας στην ερώτηση αν υπήρξαν σκηνές που τη δυσκόλεψαν, η Βασιλική Τρουφάκου τόνισε με νόημα πως δεν μπορεί να τις αποκαλύψει γιατί έτσι θα προδώσει και τη συνέχεια της πλοκής. «Υπάρχουν συνταρακτικές στιγμές προς το τέλος. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ ο ρόλος της Ιφιγένειας. Είναι ένα κορίτσι μια γυναίκα που έσπασε, γιατί είχε εθισμό με το αλκοόλ, που προσπάθησε να φτιάξει το γάμος της» είπε.

Τέλος, αναφερόμενη στον γάμο, αφού η ίδια έχει προχωρήσει σε Σύμφωνο Συμβίωσης με τον σύντροφό της είπε: «Μου φαίνεται όλη η οργάνωση ενός γάμου, κάτι που δημιουργεί έναν πονοκέφαλο. Μου φαίνεται ότι θέλει πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια και με φοβίζει κάπως. Ότι έχει μια διαδικασία που δεν ξέρω αν έχω την ενέργεια να την κάνω. Αν το έκανα, θα το έκανα all the way, να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε. Όχι να πάμε να υπογράψουμε κάτι».

Δείτε τη συνέντευξη της Βασιλικής Τρουφάκου: