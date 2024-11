To soundtrack των Αμερικανικών εκλογών: Τα γούρικα, τα άτυχα και τα… απαγορευμένα τραγούδια

Η προεκλογική περίοδος, σε κάθε εποχή και σε κάθε χώρα, θυμίζει κάτι από διαδήλωση. Έχει ένταση, ενθουσιασμό, αγανάκτηση, κόσμο στους δρόμους, πανό, σημαίες, σημαιάκια και φυσικά μουσική. Πολύ μουσική. Για αυτό όλοι οι υποψήφιοι επιλέγουν να συνδέσουν τις καμπάνιες τους με ένα κομμάτι και τα τραγούδια μοιάζουν απαραίτητα για μια προεκλογική εκστρατεία.

Συνδέονται στο μυαλό του κόσμου με ένα πρόσωπο, με μια συγκέντρωση, με μια νίκη. Και μην ακούσω κάποιον να λέει «τι αμερικανιές είναι αυτές;». Όποιος είναι από 45 ετών και άνω σε αυτή τη χώρα η αλήθεια είναι ότι έμαθε την καντάτα «Κάρμινα Μπουράνα» του Καρλ Ορφ από τις ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του ’80. Προχωράμε.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε τραγούδι είναι και τυχερό. Είπαμε όλοι επιλέγουν κάποιο για τις προεκλογικές τους εκστρατείες, ωστόσο στο τέλος της εκλογικής αναμέτρησης, μόνο ένας είναι ο νικητής – κάτι σαν τον Χάιλάντερ. Τα άλλα πήγαν «κουβά».

Έτσι, λίγες ώρες προτού μάθουμε ποιος θα είναι ο επόμενος «Πλανητάρχης», μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ, θυμόμαστε μερικά τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τις εκλογές στις ΗΠΑ.

Τα γούρικα

«High Hopes», Φρανκ Σινάτρα

Δεν ήταν ακριβώς το ίδιο κομμάτι αυτό που ακουγόταν στην προεκλογική εκστρατεία του Τζον Φ. Κένεντι το 1960, καθώς ο Φρανκ Σινάτρα ηχογράφηση μια νέα εκτέλεση με διαφορετικούς στίχους, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο JFK μπήκε με αυτό στον Λευκό Οίκο.

«Don’t Stop», Fleetwood Mac

Το τραγούδι που επέλεξε ο Μπιλ Κλίντον για την εκστρατεία του το 1992. Μια σχέση win – win, καθώς και ο 78χρονος πρώην πρόεδρος κέρδισε τις εκλογές και οι Fleetwood Mac είδαν τα κομμάτια τους να εκτοξεύονται στα charts.

«Signed, Sealed, Delivered I’m Yours», Στίβι Γουόντερ

Ο Μπαράκ Ομπάμα δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τη soul, άρα μοιάζει λογικό ότι στην εκστρατεία του 2008 επέλεξε το «Signed, Sealed, Delivered I’m Yours» του Στίβι Γουόντερ.

«This Land Is Your Land», Γούντι Γκάθρι

Αυτό που έστειλε τον Τζορτζ Μπους (σίνιορ) στην προεδρία το 1988 – ένα κομμάτι που «γεννήθηκε» για τέτοιες στιγμές. Η ιστορία λέει ότι ο Γούντι Γκάθρι το έγραψε το 1994 όταν βαρέθηκε να ακούει στο ραδιόφωνο την Κέιτ Σμιθ me το «God Bless America».

Τα άτυχα

«Fight Song», Ρέιτσελ Πλάτεν

Ήταν το κομμάτι που επέλεξε η Χίλαρι Κλίντον το 2016, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε. Έχασε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Born Free», Κιντ Ροκ

Ο Μιτ Ρόμνεϊ προσπάθησε με αυτό το κομμάτι, που το έδωσε ο Κιντ Ροκ με τις ευχές του, να κερδίσει τους Αμερικάνους το 2012. Δεν στάθηκε αρκετό απέναντι στον Μπαράκ Ομπάμα.

«Fortunate Son», Creedence Clearwater Revival

Το «Fortunate Son» ήταν ήδη ένα τραγούδι ύμνος, αλλά από το 1969 και τις διαδηλώσεις κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Ωστόσο, δεν βοήθησε τον Τζον Κέρι το 2004 απέναντι στον Τζορτζ Μπους Τζ.

Τα απαγορευμένα

«You Can’t Always Get What You Want», Rolling Stones

Ήταν επίσημο και νικηφόρο κομμάτι του Τραμπ το 2016, παρά το γεγονός ότι οι Rolling Stones ζητούσαν να το αποσύρει. Όταν πήγε να το χρησιμοποιήσει ξανά το 2020 τον απείλησαν με μήνυση και όλα τελείωσαν εκεί.

«I Won’t Back Down», Tομ Πέτι

Το 2000 το έπαιζε ο Τζορτζ Μπους Τζ. σε μια προεκλογική του συγκέντρωση και ο Τομ Πέτι έγινε έξαλλος. Είπε ότι θα κινηθεί νομικά και το επιτελείο του το απέσυρε.

«Take a Chance on Me», ABBA

Στο ίδιο έργο θεατές ήμασταν και το 2008, όταν ο Τζον Μακέιν επέλεξε το «Take a Chance on Me» των ABBA. Το σουηδικό γκρουπ αντέδρασε άμεσα και το κομμάτι δεν ακούστηκε ξανά στην προεκλογική του εκστρατεία.