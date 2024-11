Η φωνή του Sean «Diddy» Combs μέσα από τη φυλακή και τα «φτωχικά» 55α γενέθλια

Την ώρα που σχεδόν κάθε μέρα εμφανίζεται μια νέα εναντίον του καταγγελία και όλοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα την έναρξη της δίκης του, ο Sean «Diddy» Combs γιόρτασε τη Δευτέρα τα 55α γενέθλιά του. Για την ακρίβεια δεν τα γιόρτασε, αλλά τα έκλεισε.

Ο διάσημος ράπερ, βρίσκεται από τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, καθώς κατηγορείται για εκβιασμό, βιασμούς και διακίνηση γυναικών. Οι δικηγόροι του επιμένουν ότι είναι αθώος κι αυτό θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, ωστόσο κάθε μέρα κάνει την εμφάνισή της και μια νέα καταγγελία εναντίον του.

Τη Δευτέρα, για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του στη Νέα Υόρκη πριν από περίπου δύο μήνες, ακούστηκε η φωνή του Diddy μέσα από τη φυλακή. Τα παιδιά του, μαζεύτηκαν όλα μαζί και τον κάλεσαν στη φυλακή προκειμένου να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του.

Diddy heard on prison call for first time since his arrest as his kids call to wish him happy birthday https://t.co/9nIIRoZ1w9

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 4, 2024