Η κατάντια του Ολντ Τράφορντ

«Κατεδαφίστε το Ολντ Τράφορντ», ζητούν οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τη νέα ντροπιαστική εικόνα, τεχνικός της ομάδας να επισκευάζει σπασμένα καθίσματα του ιστορικού γηπέδου στη διάρκεια του ημιχρόνου του τελευταίου αγώνα των Κόκκινων Διαβόλων με την Τσέλσι.

Τον Φλεβάρη συμπληρώνονται 115 χρόνια από τα εγκαίνια της έδρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία τότε έφερε το όνομα «United Football Ground», για να μετονομαστεί στο σημερινό της όνομα 26 χρόνια αργότερα.

Παρά τις ανακατασκευές που έχει υποστεί στα προηγούμενα χρόνια το Ολντ Τράφορντ απέχει παρασάγγες από τα σύγχρονα γήπεδα. Οι ρυτίδες του χρόνου αποκαλύπτουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Όταν βρέχει τα στέγαστρα βάζουν από παντού νερά, τα σκαλοπάτια στις εξέδρες μετατρέπονται σε μικρούς καταρράκτες όπως συνέβη τον Μάιο στο ματς με την Αρσεναλ, ενώ στάζουν ακόμα και τα ταβάνια στα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ομάδας. Το τελευταίο βίντεο που κάνει το γύρο του Διαδικτύου με τον τεχνικό να δίνει μάχη με τον χρόνο για να επισκευάσει τα καθίσματα προκάλεσε την οργή των φίλων της ομάδας με κάποιους να ζητούν ακόμα και την κατεδάφισή του γιατί δεν αξίζει μία ομάδα σαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγωνίζεται σε τέτοιο γήπεδο.

Πριν αποκτήσει το 27,7% των μετοχών της Γιουνάιτεντ, ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ είχε ανακοινώσει πως θα διαθέσει 245 εκατ. στερλίνες (291 εκατ. ευρώ) για τη βελτίωση των υποδομών του γηπέδου.

Τον Αύγουστο ωστόσο ανακοινώθηκε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο για την κατασκευή του «Γουέμπλεϊ του Βορρά» που θα χτιζόταν στην ίδια περιοχή που βρίσκεται το Ολντ Τράφορντ.

Προς το παρόν η έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θυμίζει την εικόνα της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο.

Old Trafford is just a run down council house embarrassing having to fix broken seats mid game! pic.twitter.com/MzQkz8JmWN

The roof leaking at Old Trafford. The club is rotting inside out under this ownership. #GlazersOut pic.twitter.com/71BGrcpWPp

— Man Utd Stuff (@ManUtdStuff) October 1, 2023