Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβη σήμερα στα σύνορα με τον Λίβανο, απ’ όπου ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβη σήμερα στα σύνορα με τον Λίβανο», αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται περισσότερα στοιχεία για την επίσκεψη αυτή.

Την τελευταία φορά που ο Νετανιάχου μετέβη στα σύνορα με τον Λίβανο ήταν στις 6 Οκτωβρίου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the Lebanese border, his office says, as the Israeli military continues to pound Hezbollah positions in southern #Lebanon.https://t.co/BqVXFkcSM4

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 3, 2024