Μυθική νίκη Φερστάπεν στην Βραζιλία και αγκαλιά με τον τίτλο (pics)

Σε ένα από τα πιο επεισοδιακά και χαοτικά Grand Prix στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν, αν και εκκίνησε από τη 17η θέση, πήρε απίθανη νίκη στο Σάο Πάουλο και βρίσκεται πια «αγκαλιά» με τον τέταρτο διαδοχικό τίτλο του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull εκμεταλλεύθηκε συγκυρίες και σοβαρά λάθη αντιπάλων του (ιδίως του Λάντο Νόρις), πανηγύρισε την πρώτη νίκη του μετά από τέσσερις και πλέον μήνες -από το γκραν πρι της Ισπανίας- και αύξησε σημαντικά τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον Νόρις. Ο Βρετανός «πιλότος» της McLaren τερμάτισε έκτος, αλλά κινδυνεύει με ακύρωση, καθώς φάνηκε να υποπίπτει σε παράβαση στην εκκίνηση του γύρου σχηματισμού.

Τον Φερστάπεν πλαισίωσαν στο βάθρο οι δύο Γάλλοι οδηγοί της Alpine, με τον Εστεμπάν Οκόν να τερματίζει δεύτερος και τον Πιερ Γκασλί τρίτος, σε μία μνημειώδη επιτυχία για μία από τις λεγόμενες «μικρές» ομάδες της Formula 1.

RACE CLASSIFICATION

Max Verstappen’s performance will live long in the memory#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/tJ8Hu3UVcA

— Formula 1 (@F1) November 3, 2024