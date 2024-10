Ιστορική συμφωνία συνεργασίας της UEFA με την FIFPRO Europe – Τι αλλάζει στο ποδόσφαιρο (pic)

Μνημόνιο Συνεννόησης για την ενίσχυση της συνεργασίας και της εκπροσώπησης των παικτών στη διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, υπέγραψαν η UEFA και η FIFPRO Europe, με την ευκαιρία της τελετής απονομής της «Χρυσής Μπάλας» 2024 που πραγματοποιήθηκε χθες (28/10) στο Παρίσι.

«Εκπροσωπώντας πάνω από 35.000 ποδοσφαιριστές σε 36 ομοσπονδίες μελών της UEFA, η FIFPRO Europe είναι η ένωση που ενεργεί για λογαριασμό επαγγελματιών ποδοσφαιριστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με αυτή τη νέα συνεργασία, η FIFPRO Europe θα λάβει για πρώτη φορά θέση στις δομές διακυβέρνησης της UEFA και, από τον Μάιο του 2025, θα εκπροσωπείται στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA, αρχικά με συμβουλευτική ιδιότητα.

Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι φωνές των παικτών ακούγονται απευθείας στο υψηλότερο τραπέζι λήψης αποφάσεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, παράλληλα με αυτές των εθνικών ομοσπονδιών, πρωταθλημάτων και συλλόγων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η UEFA και συνεχίζει:

«Το Μνημόνιο Συνεννόησης δίνει μεγάλη έμφαση στο γυναικείο ποδόσφαιρο, καθώς η UEFA και η FIFPRO Europe προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξανόμενη δυναμική πίσω από το γυναικείο παιχνίδι. Από την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων μέχρι τη διασφάλιση ελάχιστων προτύπων, η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του γυναικείου ποδοσφαίρου έχουν τοποθετηθεί ως κορυφαίες προτεραιότητες».

«Αυτή η συνεργασία αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή στη σχέση μας με την FIFPRO Europe. Οι παίκτες βρίσκονται στην καρδιά του ποδοσφαίρου και οι προοπτικές τους πρέπει να διαμορφώνουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA, δημιουργούμε ένα πιο περιεκτικό μέλλον για το παιχνίδι, στο οποίο το θέμα της ευημερίας των παικτών θα είναι στην πρώτη γραμμή. Πρόκειται για απτά βήματα για να διασφαλίσουμε ότι το ποδόσφαιρο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται για όλους», είπε ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Ο πρόεδρος της FIFPRO Europe Νταβίντ Τεριέ δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία είναι ένα εξαιρετικά θετικό ορόσημο για επαγγελματίες παίκτες σε όλη την Ευρώπη. Με την εκπροσώπηση των παικτών να εδραιώνεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο της UEFA, διασφαλίζουμε μια ισχυρότερη φωνή για τους παίκτες όπου έχει μεγαλύτερη σημασία.

Ο συνεχιζόμενος διάλογος μας με την UEFA αποφέρει ήδη θετικά αποτελέσματα και αυτό το μνημόνιο συμφωνίας θα ενισχύσει μόνο την ικανότητά μας να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που θα προωθήσει την ευημερία των παικτών και θα εξασφαλίσει ένα πιο υγιές και πιο βιώσιμο μέλλον για το ποδόσφαιρο, όπου οι ανάγκες και τα δικαιώματα των παικτών θα είναι πάντα το προσκήνιο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».

Οι βασικές αποφάσεις που επηρεάζουν τις συνθήκες απασχόλησης των παικτών ή τον φόρτο εργασίας των παικτών στις διοργανώσεις της UEFA θα λαμβάνονται πλέον μόνο μετά από εκτεταμένο διάλογο μεταξύ των δύο οργανισμών.

Ως θέμα προτεραιότητας, η υγεία και η ασφάλεια των παικτών θα είναι στο επίκεντρο. Η UEFA και η FIFPRO Europe θα συνεργαστούν για ιατρική έρευνα, εκπαίδευση παικτών και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση μάστιγες όπως το ντόπινγκ και οι διακρίσεις.

Άλλοι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη διερεύνηση κοινών εμπορικών ευκαιριών που σχετίζονται με τα δεδομένα των παικτών και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και την παροχή υποστήριξης σε παίκτες εκτός σύμβασης.

