Η επική ατάκα του Γκουαρντιόλα για Μέσι και Κριστιάνο (vid)

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μίλησε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα της Μαντσεστερ Σίτι με την Τότεναμ για το Carabao Cup και μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε για το μεγάλο θέμα που ξεκίνησε με την απονομή της «Χρυσής Μπάλας» στον Ρόδρι.

Ο 53χρονος μίλησε για το πόσο δίκαιη ή μη είναι η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νικήτη, ενώ με μία επική ατάκα χαρακτήρησε την «εποχή» όπου οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο μεσουρανούσαν τόσο εντός γηπέδων όσο και στο θεσμό της «Χρυσής Μπάλας».

🔵✨ Pep Guardiola: “Cristiano Ronaldo was a monster, and the father of the monster is Leo Messi”. pic.twitter.com/JnJh13khXW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2024